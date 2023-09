Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (14.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Heute sei es wieder soweit, die EZB werde nach ihrer Sitzung die Öffentlichkeit über ihre Entscheidungen bei den Zinsen informieren. Das habe auch direkte Auswirkungen auf die Börse und einzelne Branchen wie insbesondere Finanzwerte. Bei der Commerzbank-Aktie könnte der Knoten dann platzen.Erhöhe die Europäische Zentralbank die Leitzinsen zum zehnten Mal in Folge - oder würden die Währungshüter des Euroraums wegen der schwächelnden Konjunktur eine Pause einlegen? Selten sei vor einer Sitzung des EZB-Rates so sehr über den weiteren Kurs gerätselt worden wie dieses Mal. Wie sich die Notenbanker entschieden hätten, werde an diesem Donnerstagnachmittag (14:15 Uhr) in Frankfurt verkündet."Angesichts von immer noch über fünf Prozent Inflation im Euroraum und sogar über sechs Prozent in Deutschland dürfte die EZB noch einmal ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte anheben", meine der Chefstratege der Privatbank Merck Finck, Robert Greil. Sollte die EZB an diesem Donnerstag jedoch keine Zinsanhebung mehr beschließen, dürfte nach Greils Einschätzung "in diesem Zinszyklus auch keine weitere mehr kommen" - denn die Teuerung werde nach Einschätzung von Volkswirten von September an spürbar geringer ausfallen.Die beispiellose Serie von Zinserhöhungen seit Juli 2022 sei eine Antwort der EZB auf die zeitweise extrem hohe Inflation. Neun Mal in Folge habe die Zentralbank seither die Leitzinsen im Euroraum angehoben. Der Zins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches EZB-Geld besorgen könnten, betrage mittlerweile 4,25 Prozent und sei damit so hoch wie zuletzt zu Beginn der weltweiten Finanzkrise Anfang Oktober 2008. Würden Banken Geld bei der EZB parken, würden sie derzeit 3,75 Prozent Zinsen erhalten.Die höheren Zinsen seien für Sparerinnen und Sparer gut: Festgeld und Tagesgeld würden sich wieder lohnen. Höhere Leitzinsen würden tendenziell aber auch Kredite verteuern. Das könne die Nachfrage bremsen und hohen Teuerungsraten entgegenwirken. Weil teurere Kredite zugleich eine Last für die Wirtschaft seien, seien zuletzt Forderungen nach einer Zinspause lauter geworden. Die EZB sollte, "so begrüßenswert ihr Kampf gegen die Inflation auch ist, die Konjunktursorgen vorerst nicht verstärken", hätten jüngst die Volkswirte der Landesbank Hessen-Thüringen gemahnt.Vorerst warten interessierte Anleger aber ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 14.09.2023)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.