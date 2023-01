Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (27.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Anders als die Deutsche Bank habe die Commerzbank vor längerer Zeit ihr Geschäftsmodell voll auf die Kreditvergabe an Unternehmen und Privatpersonen ausgerichtet. Zwar profitiere man daher übermäßig stark von der Zinswende. Eine Rezession sei aber andererseits eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Umso erfreulicher sei die jüngste Entwicklung.Die Commerzbank gelte als einer der größten Mittelstands-Finanzierer in Deutschland. Daher habe es mitunter negative Auswirkungen auf das Geldhaus, wenn es den Unternehmen hierzulande schlecht gehe. Das letzte Jahr sei mit den steigenden Energiepreisen und dem trüben Konjunkturausblick eine große Belastung für die Firmen gewesen. Das habe sich auch in stetig sinkenden Werten des vielbeachteten ifo-Geschäftsklimaindexes ausgedrückt.Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft sei allerdings im vergangenen Oktober gedreht, das Stimmungsbarometer habe sich seitdem jeden Monat sukzessive verbessert. Zu Jahresbeginn habe sich der Index erneut erhöht. Das ifo-Geschäftsklima sei im Januar zum Vormonat um 1,6 Punkte auf 90,2 Zähler gestiegen. Es sei der vierte Anstieg in Folge. Bankvolkswirte hätten im Schnitt mit einer Verbesserung auf 90,3 Punkte gerechnet. Während die Unternehmen ihre Zukunftsperspektiven deutlich besser bewertet hätten, hätten sie ihre aktuelle Lage etwas schlechter eingeschätzt."Die deutsche Wirtschaft startet zuversichtlicher ins neue Jahr", habe ifo-Präsident Clemens Fuest kommentiert. In allen betrachteten Bereichen habe sich die Stimmung der Unternehmen verbessert. Hingegen habe sie sich im vergangenen Jahr bis zum Spätsommer zumeist eingetrübt. Auslöser seien der russische Krieg gegen die Ukraine und die stark gestiegenen Energiepreise gewesen. Letztere seien in den vergangenen Wochen jedoch deutlich gesunken.Für die Commerzbank wäre ein Ausbleiben der Rezession ein wichtiger Faktor, um das Geschäft zu stabilisieren. Denn ein starker Anstieg der Kreditausfälle dürfte dann ausbleiben. Die Commerzbank-Aktie hat sich gestern unterdessen an die 10,00-Euro-Marke herangearbeitet, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link