Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,84 EUR +0,55% (11.04.2023, 10:26)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,846 EUR +0,45% (11.04.2023, 10:11)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (11.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Während es bei der Commerzbank operativ in den letzten Quartalen immer besser gelaufen sei, bereite die Entwicklung bei der polnischen Tochter mBank zunehmend Sorgen. Das Risiko mit vergebenen Hypothekenkrediten in Schweizer Franken belaste das Geldhaus weiter. Die Aussichten seien unklar.Die polnische Einheit der Commerzbank habe bisher über 4.700 Vergleiche mit Hypothekennehmern unterzeichnet, die vor Jahren ihre Darlehen in Schweizer Franken abgeschlossen hätten und anschließend durch eine ungünstige Wechselkursentwicklung in Schwierigkeiten geraten seien. Das habe mBank-Sprecher Piotr Rutkowski in einer E-Mail gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt.Die Neigung der Kunden, sich mit der mBank zu einigen, habe sich nach der Stellungnahme des Generalanwalts des EU-Gerichtshofs vom 16. Februar nicht geändert. Das werde als weiterer Rückschlag für polnische Banken angesehen. "Kunden, die Vergleiche unterzeichnen, wollen die Belastung durch Schweizer Franken auf einfache und schnelle Weise loswerden, denn Gerichtsverfahren gegen Banken können viele Jahre dauern", so Rutkowski.Im März habe die mBank mit 852 Kunden einen Vergleich geschlossen, im Gegensatz zu 811 Kunden im Februar und 1.132 im Januar. Die mBank, eine der polnischen Kreditgeber, die am stärksten in Schweizer-Franken-Krediten engagiert seien, biete die Konvertierung solcher Darlehen zu einem festen Zinssatz von fünf Prozent jährlich für fünf Jahre an. Die Bank wolle sich nicht zur Anzahl der neuen Klagen äußern, da diese erst in den Ergebnissen des ersten Quartals ausgewiesen werden sollten. Bisher sei bekannt, dass man sich mit mehr als 3.000 Kunden geeinigt habe.Die polnische Regierung habe die Bedingungen für die Bankenbranche zuletzt immer unattraktiver gemacht. Nicht nur aus wahltaktischen Gründen werde eine Politik betrieben, die die Kreditnehmer begünstige. Die mBank habe insgesamt Franken-Kredite in Höhe von 2,5 Milliarden Euro vergeben, davon seien 54 Prozent mit Rückstellungen für Stundungen und Ausfälle abgesichert.Wie es mit den Belastungen in Polen weitergehe, sei nach wie vor offen. Der Gesamtkonzern könne erneute Rückstellungen finanziell tragen, bis vor wenigen Jahren habe die mBank allerdings einen nicht unerheblichen Teil zum Gewinn der Commerzbank beigesteuert.Die Aktie ist keine laufende Empfehlung, aber Bestandteil der "Aktionär"-Depot, so Fabian Strebin. (Analyse vom 11.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: