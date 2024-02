Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,76 EUR +0,23% (23.02.2024, 16:41)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,74 EUR +0,37% (23.02.2024, 16:32)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 25.500 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in mehr als 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,8 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (23.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BlackRock sei einer der größten Anteilseigner der Commerzbank. Aus einer aktuellen Mitteilung gehe allerdings hervor, dass der Vermögensverwalter seine Anteile reduziert habe. Die Schweizer Großbank UBS lasse sich davon nicht beirren. Sie sehe bei der Commerzbank-Aktie sogar erhebliches Aufwärtspotenzial.Der Vermögensverwalter BlackRock habe seinen Gesamtstimmrechtsanteil an der Commerzbank von 8,77 auf 7,25 Prozent reduziert. In Form von Aktien halte BlackRock 6,8 Prozent der Commerzbank-Stimmrechte, in Verbindung mit Finanzinstrumenten 0,45 Prozent. Insgesamt sei BlackRock dennoch auch weiterhin der zweitgrößte Anteilseigner.Nur der Bund sei noch stärker an der Commerzbank beteiligt als BlackRock. Von diesem Anteil wolle sich Finanzminister Christian Lindner eigentlich trennen. Zuletzt sei allerdings bekannt geworden, dass der Anteil sogar überraschend steigen dürfte. Durch den Verzicht auf die Teilnahme am Aktienrückkaufprogramm dürfte sich der Staatsanteil von 15,75 Prozent auf rund 16,5 Prozent erhöhen.Nicht nur die Großaktionäre, sondern auch die Analysten würden sich mit der Commerzbank beschäftigen. Mate Nemes von der Schweizer Großbank UBS habe das Kursziel für die Commerzbank-Aktie von 16,30 auf 17,40 Euro angehoben. Er stufe die Aktie dementsprechend weiter "buy" ein. Nemes sehe erhebliches Aufwärtspotenzial und begründe dies vor allem mit graduellen Renditesteigerungen (RoTE) und hohen Ausschüttungen an die Aktionäre. Zudem sei die Aktie attraktiv bewertet.Investierte Anleger bleiben mit einem Stoppkurs bei 9,00 Euro an Bord, so Michael Herrmann von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 23.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link