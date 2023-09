Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (05.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie, die zuletzt teilweise deutlich über der psychologisch wichtigen 10-Euro-Markiert notiert habe, gehöre am zweiten Handelstag der Woche zu den Top-Verlierer im DAX. Eine unternehmensspezifische Nachricht liege nicht vor. Vielmehr sehe ein britisches Analystenhaus die künftige Gewinnentwicklung der Commerzbank kritisch.Die stark gestiegenen Leitzinsen hätten dem Finanzinstitut bislang geholfen, rentabler zu werden und den Spielraum für Ausschüttungen an die Aktionäre deutlich zu erweitern, schreibe Barclays-Analyst Amit Goel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mittlerweile nähmen die Risiken aber zu, der Zinsüberschuss könnte Investoren enttäuschen.Daher habe der Experte die Commerzbank-Aktien von "equal weight" auf "underweight" abgestuft. Damit erwarte Goel, dass sie sich in den kommenden zwölf Monaten im Vergleich zu den anderen Titeln im Bankensektor unterdurchschnittlich entwickeln würden. Er habe zugleich sein Kursziel von 12,50 auf 10,80 Euro gekappt.Der Barclays-Analyst erwarte insbesondere, dass der Zinsüberschuss im Jahr 2024 im Kerngeschäft der Commerzbank sinken werde, da sich die Leitzinsen nach ihrem starken Anstieg nun stabilisiert hätten. Die Commerzbank sei bisher ein großer Profiteur steigender Zinsen gewesen. Nun überwögen die Risiken aber die Chancen, obwohl die Bewertung der Aktie nach wie vor anspruchslos erscheine. Goels Schätzungen für die Gewinnentwicklung der Commerzbank in den Jahren 2024 und 2025 etwa lägen demnach rund zehn Prozent unter den Konsensschätzungen.Die mittelfristigen Ziele für die Zeit nach 2024 dürfte die Commerzbank laut dem Barclays-Experten Anfang November, mit den Zahlen zum dritten Quartal, veröffentlichen. Das sei zwar sicher interessant, aber mit positiven Überraschungen rechne er nicht. Im Schnitt werde bereits eine Eigenkapitalrendite (RoTE) von 9 bis 10 Prozent für 2025 erwartet, doch "läge ein solches Profitabilitätsniveau immer noch unter dem Branchendurchschnitt und sei auch stark abhängig von der Entwicklung der Zinssätze", schränke er ein.Klar, die Nettozinserträge könnten durchaus sinken: zum einen durch höhere Zinsen auf der Passiv-Seite, zum anderen weil weniger Kreditgeschäft, etwa im Bereich von Wohnungsbaudarlehen, gemacht werde. Dennoch: Es werde damit gerechnet, dass die Commerzbank nach abgeschlossener Sanierung 2024 höhere Ziele ausgebe.Die Aktie ist derzeit mit Blick auf das eingetrübte Chartbild eine echte Halteposition, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Der Stopp sei auf 7,50 Euro nachgezogen worden. (Analyse vom 05.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link