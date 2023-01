Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (22.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie habe in der laufenden Woche etwas zurückgesetzt, nachdem der Kurs seit Jahresanfang wie an der Schnur gezogen nach oben gelaufen sei. Nun schnaufe der Kurs allerdings durch, auch eineKurszielanhebung durch die Deutsche Bank habe daran zum Wochenausklang nichts ändern können. Die Konsolidierung sei aber kein Beinbruch, denn 2023 würden erstmals seit 2018 Ausschüttungen für Aktionäre winken.Die Experten der Deutschen Bank hätten das Kursziel für Commerzbank-Aktie vor Zahlen von 12 auf 13 Euro angehoben. Die Einstufung sei auf "buy" belassen worden. Analyst Benjamin Goy rechne mit anhaltend starken Nettozinserträgen. Die anstehende Jahresbilanz dürfte daher ein Treiber für steigende Markterwartungen sein. Zudem stünden die Wiederaufnahme der Dividende und erste Aktienrückkaufe an.Die mit einem 2023er-KGV von 7 moderat bewertete Aktie habe noch reichlich Potenzial, auch wenn der Chart bis zum Jahresshoch von 2022 bei 9,51 Euro zurückgesetzt habe. Denn die Wiederaufnahme der seit dem Jahr 2018 ausgesetzten Dividende könnte eine neue Gruppe von Anlegern anziehen. Derzeit werde mit einer Rendite für das Geschäftsjahr 2022 von rund 2,6% gerechnet. Danach werde ein Anstieg auf rund 5% prognostiziert.Die Commerzbank warte erst am 16. Februar mit den Zahlen zum dritten Quartal und damit den Jahreszahlen auf. Dann werde das Augenmerk auch auf die Ausschüttungen, Aktienrückkäufe und Dividende, gerichtet. Zudem könnte es Anpassungen bei der Strategie zur laufenden Sanierung geben.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.