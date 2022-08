Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (24.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.In Zeiten hoher Inflation würden viele Anleger Zuflucht bei Dividendentiteln suchen. Finanzaktien könnten hier einen Blick wert sein, Deutsche Bank oder Commerzbank hätten ihre Zahlungen aber nur eingeschränkt. Denn aufgrund der Sanierungs-Programme hätten sie die Zahlungen zwischenzeitlich teilweise eingestellt. "Der Aktionär" erkläre, wann es wieder Ausschüttungen geben könnte.Die Commerzbank gelte schon lange als Problemfall an der Börse. Zahlreiche Effizienz-Programme hätten seit Jahren keine Wende bei der Profitabilität gebracht. Doch die aktuelle Sanierung habe bessere Chancen. Aufgrund der hohen Abschreibungen sei es 2020 indes zu einem Verlust gekommen und Ausschüttungen seien vorerst ausgesetzt worden und wären auch schwer vermittelbar gewesen.Seit mehreren Quartalen sehe es aber wieder besser aus, nach letztem Stand plane der Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende. Bei einem Nettogewinn von mehr als einer Milliarde solle die Ausschüttungsquote 30 Prozent betragen. Allerdings nach Abzug der Zahlungen an Inhaber von nachrangigen Eigenkapital-Anleihen.Bezogen auf den aktuellen Kurs erwarte der Konsens im Schnitt für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividendenrendite von vier Prozent. Die Commerzbank habe zuletzt 2019 eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie gezahlt.Die Deutsche Bank habe ihre Sanierung schon eher begonnen und im laufenden Jahr bereits wieder eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie gezahlt. Der Konsens erwarte für 2022 eine Rendite von 3,7 Prozent.Einen Blick wert sind Commerzbank (Stopp 5,50 Euro) und Deutsche Bank (Stopp 5,90 Euro) dennoch, denn die Zinswende und die hohe Inflation laden Anleger zu einer Spekulation ein, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: