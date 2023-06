Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,722 EUR +1,36% (27.06.2023, 10:38)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,734 EUR +1,48% (27.06.2023, 10:25)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (27.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Commerzbank versuche sich an einer Stabilisierung. Gestern habe die Notierung nur leicht im Minus geschlossen und größere Verluste, die zu Handelsbeginn aufgetreten seien, wieder wettmachen können. Eine wichtige Unterstützung scheine derweil zu halten. Zudem gebe es einen neuen Analystenkommentar.Gestern habe sich im frühen Handel der Abverkauf vom Freitag beschleunigt. Seien es Ende vergangener Woche noch die schlechten Daten der europäischen Einkaufsmanagerindices gewesen, die auf den Kursen gelastet hätten, habe gestern der ifo-Geschäftsklimaindex anfangs erneut auf die Märkte gedrückt. Denn auch hier habe es einen Rückgang gegeben - Unternehmen würden nun schlechtere Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte erwarten.Der Konsens der Analysten sei indes weiter überwiegend positiv gestimmt für die Aktie der Commerzbank. Von 26 Experten würden derzeit nur zwei die Papiere verkaufen. Demgegenüber stünden 16 Bullen, die nun zum Einstieg raten würden. Die restlichen acht Analysten würden empfehlen derzeit dabeizubleiben. Das Kursziel des Konsens auf Sicht von zwölf Monaten liege bei 13,27 Euro. Das würde theoretisch noch 37,7 Prozent Potenzial vom aktuellen Kurs aus bieten.Die jüngste Einschätzung zu der Aktie komme von Kian Abouhossein Analyst bei JP Morgan. Im Rahmen einer Studie zu europäischen Großbanken habe er seine Empfehlung mit "neutral" bestätigt. Auch an seinem Kursziel von 13,40 Euro halte er fest. Auch wenn er aktuell nicht zum Kauf rate, so liege sein Kursziel doch deutlich über dem heutigen Börsenkurs.Investierte bleiben an Bord und setzen darauf, dass der Aufwärtstrend hält, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 27.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.