Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (21.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der Commerzbank hätten im Zuge des Bankenbebens ebenfalls ordentlich zu kämpfen. Ausgehend von ihrem jüngsten Verlaufshoch Anfang März hätten die Scheine in der Spitze um 30 Prozent korrigiert. Am gestrigen Montag habe sich der Wert jedoch wieder berappen können und eine wichtige Marke verteidigt.Seit Juli habe die Commerzbank-Aktie eine beachtliche Rally an den Tag gelegt. Peu à peu sei sie bis Anfang März um 112 Prozent nach oben geklettert. Nahezu exakt an der 12-Euro-Marke habe der Höhenflug aber vorerst ein jähes Ende genommen.Mit dem Kollaps mehrerer US-Regionalbanken sowie den Schwierigkeiten bei der Credit Suisse seien auch die Scheine der Commerzbank unter Druck geraten. Mit einer stark dynamischen Abwärtsbewegung sei der Titel über 30 Prozent unter etliche Unterstützungen gerauscht, wie etwa die 50-Tage-Linie bei 10,37 Euro sowie die runde 10-Euro-Marke.Am gestrigen Montag habe sich der Abverkauf nochmals zugespitzt. Jedoch habe der massive Support an der 200-Tage-Linie bei 8,23 Euro standhalten können. Von dort aus sei dem Titel ein erfolgreiches Intraday-Reversal geglückt. Aktuell stehe die Aktie damit nur noch knapp unter dem 2022er Hoch bei 9,51 Euro. Sollte diese Marke innerhalb der nächsten Handelstage zügig zurückerobert werden können, wäre mit einem Rebound bis mindestens an die 10-Euro-Marke zu rechnen. Pralle der Kurs aber an dem Widerstand ab, sollten sich Trader auf erneute Rücksetzer bis an den Unterstützungsbereich um 8,40 Euro einstellen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.