Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (05.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der Öffentlichkeit sei die Commerzbank vor allem für ihr Geschäft mit Privat- und Firmenkunden bekannt. Allerdings gebe es noch ein kleineres Segment, dass sich mit der Vermögensverwaltung beschäftige. Dort wolle der Konzern nun offenbar eine neue Offensive starten.Der Blog Finanz-Szene berichte, dass die Vermögensverwaltungs-Tochter Commerz Real neu ausgerichtet werden solle. Demnach habe die Commerzbank dem Asset Manager eine Transformation mit dem Namen "Next Level 2025" verordnet. Das gehe aus dem Geschäftsbericht von Commerz Real hervor.Die Commerz Real wolle "zu einem global führenden Assetmanager für Real Estate und Renewables" aufsteigen und "deutliche Wachstumsraten" im Zeitraum bis 2025 aufweisen. Das könnte bedeuten, dass die Vermögensverwaltung im Commerzbank-Konzern nun doch wieder ausgeweitet werden könnte.Bereits 2007 habe man die britische Fondstochter Jupiter verkauft und dann Cominvest an die Allianz veräußert. 2018 sei die ETF-Sparte an den Vermögensverwalter Lyxour aus Frankreich abgegeben worden. Der bereits im Oktober 2020 aufgelegte "Klimavest-Fonds" könnte nun bei Commerz Real allerdings eine Ertragswende bringen.Die Aktie suche heute eine Richtung, der Kurs sei zuletzt aber gefährlich nahe an den Stopp bei 6,00 Euro herangelaufen. Investierte bleiben dabei, ein Neuinvestment drängt sich aber nicht auf, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 05.07.2022)Hinweise auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot