Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort.



Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (24.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Kommendes Jahr solle die Sanierung der Commerzbank abgeschlossen werden. Die Erwartungen an verschiedene Ziele seien währenddessen gestiegen, noch diesen Winter könnte es ein Update geben. Eine wichtige Rolle dabei würden zunehmend auch Aktienrückkäufe spielen. Die Eigenkapitalquote wecke Fantasien.Der Umbau bei der Commerzbank sei ähnlich lange verschleppt worden wie bei der Deutschen Bank. Am Ende sei erst 2021 die Sanierung gestartet. Damals sei als Ziel für die Eigenkapitalrendite 2024 ein Wert zwischen 6,5 und sieben Prozent angepeilt worden. Dann sei der Zielwert auf mehr als 7,3 Prozent gestiegen.Bereits im ersten Quartal 2023 seien acht Prozent erreicht worden, auf Sicht des ersten Halbjahres 8,1 Prozent. Mittelfristig könne sich das Management offenbar vorstellen, zweistellige Renditen einfahren zu können. Offiziell liege das Renditeziel aber noch immer bei mehr als 7,3 Prozent.Helfen könnten hier auch weitere Aktienrückkäufe. Nachdem diesen Sommer das erste Programm der Unternehmensgeschichte abgeschlossen worden sei, komme das zweite wohl nicht mehr vor nächstem Jahr. Allerdings könnte es dann die Ausschüttungsquote auf die vom Management angestrebten 50 Prozent heben.Weitere Ausschüttungen scheinen aktuell trotz einiger Risiken wie der Franken-Kredite in Polen und Konjunktursorgen gut gedeckt. Abgesehen von zukünftigen Gewinnen sei auch die Eigenkapitalbasis stark. In vier Jahren sei das harte Kernkapital um 160 Basispunkte auf nun 14,4 Prozent hochgefahren worden. Der Zielwert des Managements betrage zwölf Prozent, die Schwelle, ab der Ausschüttungen möglich seien, bei 10,1 Prozent.Die Commerzbank-Aktie bleibt aussichtsreich, Anleger greifen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.08.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: