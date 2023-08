Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,86 EUR -0,14% (02.08.2023, 13:05)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,845 EUR -0,05% (02.08.2023, 12:54)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (02.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Zum ersten August habe der DAX-Konzern den Bereich "Aktives Assetmanagement" neu aufgestellt. Dazu sei das Tochterunternehmen Yellowfin gegründet worden. Die Produkte von Yellowfin würden sich an institutionelle Investoren, Firmenkunden und reiche Privatkunden richten, deren Vermögen mindestens 30 Millionen Euro betrage.Laut Konzern solle Yellowfin in der Privat- und Unternehmenskundenbank neben der Commerz Real und der Commerzbank Vermögensverwaltung das dritte Standbein im Assetmanagement werden. Die Commerzbank halte 75,1 Prozent an Yellowfin, die restlichen Anteile würden dem Team um Yellowfin-Geschäftsführer Andreas Neumann gehören.Derzeit verwalte die Commerzbank im Bereich Wealth Management 90 Milliarden Euro, wovon zehn Milliarden Euro auf Yellowfin entfallen würden. In den nächsten fünf Jahren solle dieser Betrag verdoppelt werden.Der Assetmanagement-Markt sei hart umkämpft. In den letzten Jahren hätten viele Finanzinstitute versucht dort das Geschäft auszubauen, da die niedrigen Zinsen die Erträge gedrückt hätten. Vor allem reichere Kunde sein dabei ins Visier genommen worden. Die Commerzbank habe mit dem Team von Neumann nach Informationen des Finanzblogs Finanz-Szene nun auf einen Schlag sieben Milliarden Euro an Kapital für die Vermögensverwaltung gewinnen können.Daher können spekulativ-orientierte Anleger jetzt noch einsteigen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stopp verbleibe bei 7,20 Euro. (Analyse vom 02.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link