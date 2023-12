Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (15.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der EZB-Sitzung gestern habe es eine deutliche Diskrepanz bei den Kursreaktionen im DAX gegeben. Am unteren Ende habe sich die Commerzbank mit einem Minus von 2,8 Prozent einsortiert, obwohl die Zentralbank im Vergleich zur FED keine Hinweise auf Zinssenkungen 2024 geliefert habe. Das sollten Anleger nun beachten.Der STOXX Europe 600 Banks Index sei in diesem Jahr um 19 Prozent gestiegen, verglichen mit einem Plus von 11 Prozent beim breiteren Aktienbenchmark. Jetzt scheinen die Aussichten aber weniger rosig, denn die Erwartungen von Zinssenkungen und die wirtschaftliche Eintrübung lassen befürchten, dass die Kreditinstitute tatsächlich einen Rückschlag erleiden könnten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär".Zwar sei auch durch neue Projektionen der US-Notenbanker vom Mittwoch eine Zinswende im kommenden Jahr wahrscheinlicher geworden. Die EZB habe sich gestern im Rahmen ihrer jüngsten Sitzung indes klar gegen den Markttrend gestellt. Auf der anschließenden Pressekonferenz habe Präsidentin Christine Lagarde gesagt, Zinssenkungen seien "überhaupt nicht diskutiert worden". Allerdings würden zumindest weitere Zinsschritte nach oben ebenfalls unwahrscheinlicher.In den vergangenen Tagen hätten nun zum Jahresende einige Anleger auch bei der Commerzbank-Aktie Kasse gemacht - nach einer Performance von über 20 Prozent seit Jahresbeginn. Zudem sei der Druck vom Anleihemarkt zuletzt größer geworden, denn die Renditen deutscher Bundesanleihen seien in den letzten Monaten gesunken. Das liege an den gestiegenen Zinssenkungserwartungen der EZB für 2024.Die 50-Tage-Linie bei 10,68 Euro sei gestern gerissen worden und nun würde der Kurs bei 10,38 auf den GD100 zusteuern. Neben der 200-Tage-Linie bei 10,25 Euro biete nach unten noch die runde 10-Euro-Marke Support.Der seit Mai 2020 bestehende übergeordnete Aufwärtstrend sei trotz der Rücksetzer der letzten Tage voll intakt. Er verlaufe bei 9,64 Euro und sei damit noch ein gutes Stück vom aktuellen Niveau entfernt.Auch wenn die Zinsen kommendes Jahr etwas sinken sollten, sind die Perspektiven für die Commerzbank auch aufgrund der erfolgreichen Sanierung positiv, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Stopp bei 8,50 Euro beachten. (Analyse vom 15.12.2023)