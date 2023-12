Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



10,86 EUR +0,42% (13.12.2023, 12:12)



10,87 EUR +0,32% (13.12.2023, 11:58)



ISIN: DE000CBK1001



CBK100



CBK



CRZBF



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (13.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aufwärtstrend, der bei 10,88 Euro verlaufe, sei gestern auf Schlusskursbasis unterschritten worden mit leicht überdurchschnittlichem Volumen. Im frühen Handel sei die Aktie wieder in Richtung der 11-Euro-Marke gestartet. Gegen Mittag trete der Kurs nun aber auf der Stelle.Der Rückenwind durch eine Kaufempfehlung der Schweizer Großbank UBS sei verpufft. Diese habe die Einstufung für die Commerzbank-Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 16,30 Euro belassen. Die europäischen Bankenaktien hätten seit Ende 2020 eine Gesamtrendite von 82 Prozent erzielt, 53 Prozent über dem Marktdurchschnitt, habe Analyst Jason Napier in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf 2024 geschrieben.Angesichts der wohl bald wieder sinkenden Leitzinsen, der schleppenden Konjunktur sowie der Steuer- und Regulierungsänderungen gebe es für die Bankenaktionäre damit einen klaren zyklischen Anreiz zum Ausstieg. Er sehe aber immer noch eine - wenn auch geringere - Werthaltigkeit des Sektors, also noch Luft nach oben für die Aktien.Die UBS befinde sich mit ihrer Empfehlung in guter Gesellschaft, denn 16 der insgesamt 25 Experten, die sich regelmäßig mit den Papieren beschäftigen würden, würden aktuell zum Kauf raten. Weitere sieben, rund 30 Prozent, würden zumindest an Bord bleiben. Lediglich zwei Analysten würden raten zu verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liege mit 14,60 Euro fast 35 Prozent über dem derzeitigen KursniveauAm morgigen Donnerstag hätten Anleger etwas mehr Gewissheit, was die Geldpolitik angehe. Denn dann finde die nächste EZB-Sitzung statt. Gebe es keine Signale in Richtung Zinssenkungen 2024, dann wäre das positiv für die Aktie.Wer bei der Commerzbank investiert ist, bleibt aktuell an Bord, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 13.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link