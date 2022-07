Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (22.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die EZB habe gestern mit einem Paukenschlag die Zinswende eingeleitet. Dabei sei die Notenbank aggressiver vorgegangen als gedacht, die Negativzinsen für Geschäftsbanken seien nun Geschichte. Die Commerzbank-Aktie habe dennoch nur geringfügig höher geschlossen. Obwohl sich auch noch ein Analyst positiv zu dem Titel geäußert habe.Die EZB habe damit die erste Zinserhöhung im Euroraum seit elf Jahren vollzogen. Sie habe angesichts der Rekordinflation und entsprechender Signale der EZB als ausgemachte Sache gegolten. Beobachter hätten aber mehrheitlich mit einem kleinen ersten Schritt um 25 Basispunkte gerechnet. Das habe der EZB-Rat im Juni in Aussicht gestellt. Nun habe man die Zinsens indes um 50 Basispunkte erhöht.Die Schweizer Großbank UBS habe zudem ebenfalls gestern das Kursziel für die Commerzbank-Aktie von 8,60 auf 8,90 Euro angehoben. Das Rating verbleibe auf "Buy". Berichte über mögliche Gasversorgungsprobleme hätten gezeigt, warum der Markt derzeit Kreditrisiken in Deutschland vermeide, habe Analyst Daniele Brupbacher in einer Studie geschrieben. Dazu kämen die zunehmenden Rezessionsängste und die Wahrnehmung, dass die geldpolitischen Reaktionsmöglichkeiten der Notenbanken begrenzt seien.Indes hätten sowohl die Commerzbank als auch die Deutsche Bank über üppige Kapitalpolster verfügt. Brupbacher habe die Ergebnisschätzungen für die Commerzbank erhöht, da ein höherer Zinsüberschuss seiner Meinung nach die höheren Kosten überkompensieren sollte.Die Commerzbank-Aktie ist keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin. Die Spekulation im AKTIONÄR-Musterdepot laufe zwar weiter, die Hälfte der Position sei aber verkauft worden. Dabei habe noch ein satter Gewinn verbucht werden können. (Analyse vom 22.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link