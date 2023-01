Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (03.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Im vergangenen Jahr hätten viele Anleger an der Börse teils herbe Verluste einstecken müssen. Breite Indices hätten zweistellig verloren. Vom Umfeld steigender Zinsen hätten in der Finanzbranche auch nicht alle Unternehmen profitiert. Zu den Top-Performern habe dagegen die Commerzbank gezählt. Im neuen Jahr könnte es schwieriger werden die Peers abzuhängen. Mut mache aktuell das Chartbild.Zwar hätten sich die Wachstumsprognosen für Deutschland und die Eurozone zuletzt wieder stetig aufgehellt. Eine Rezession sei in beiden Wirtschaftsräumen aber noch nicht vom Tisch. Die Analysten von Bloomberg Intelligence würden in diesem Fall bei europäischen Banken einen Anstieg der Kreditausfälle um 50 Prozent erwarten. Zusammen mit hoher Inflation könnten damit viele Finanzinstitute bei den Ausschüttungen unter Druck geraten und von teils ambitionierten Plänen Abstand nehmen.Die Commerzbank wolle für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende zahlen - es wäre die erste Gewinnbeteiligung für Aktionäre seit 2018. Rund 30 Prozent des Jahresgewinns sollten dafür aufgewendet werden. Der Konsens rechne mit 0,24 Euro je Aktie, was derzeit einer Dividendenrendite von 2,7 Prozent entsprechen würde.Anders könnte es bei den geplanten Aktienrückkäufen aussehen. Zusammen mit den bis 2024 geplanten Dividendenerhöhungen wolle das Management drei bis fünf Milliarden Euro an die Aktionäre zurückgeben. Ob man bei den Aktienrückkäufen kürzer trete, bleibe abzuwarten. Ohnehin sei darüber noch wenig bekannt. Im ersten Quartal dürfte das Management eine Entscheidung treffen, ob es 2023 eigene Anteile zurückkaufe und wenn ja, in welcher Höhe.Die Commerzbank habe für potenzielle Kreditausfälle im neuen Jahr gut vorgesorgt. Bisher sei laut Unternehmen zudem ein großflächiger Ausfall zu beobachten. Die stabilisierten Konjunkturerwartungen würden dabei stützen.Spekulativ-orientierte Anleger greifen nach dem nachhaltigen Bruch der Marke bei 9,05 Euro zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link