Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (01.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für die Banken wie die Commerzbank würden die Herausforderungen nicht weniger. Das lange Kapitel "Negativzinsen" sei zwar beendet, doch hohe Inflation, Probleme auf dem Energiemarkt und wachsende Rezessionsängste würden den Finanzhäusern bereits starkes Kopfzerbrechen bereiten. Und ein medial bekannter Ökonom sehe die großen (Konjunktur-)Probleme erst noch kommen."So richtig hart wird es jetzt erst", habe Christian Feld, seines Zeichens Chefberater von Finanzminister Christian Lindner und früherer Boss der "Wirtschaftsweisen", gegenüber dem "Handelsblatt" gesagt. Die Stagnation der hiesigen Wirtschaft im zweiten Quartal sei bereits Anlass zur Beunruhigung. "Deutschland befindet sich in höchst unsicherem Fahrwasser", habe Feld gesagt.Zwar seien die aktuellen Zahlen zum Wirtschaftswachstum nicht so schlecht wie erwartet ausgefallen. Entwarnung habe Feld dennoch nicht gegeben: "Die konjunkturellen Rückschläge im ersten Halbjahr 2022 waren nur der Anfang." Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass Deutschland noch in diesem Jahr zwei Quartale mit einer klaren Schrumpfung der Wirtschaft erlebe - eine technische Rezession.Die Risiken für deutsche Banken würden etwa die Analysten von S&P Global Rating höher einstufen als noch im Frühjahr. Grund dafür seien die konjunkturellen Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges. Geldhäuser müssten mit deutlich mehr notleidenden Kredite und steigenden Kreditkosten rechnen, würden die Finanzexperten schreiben.Für die Commerzbank, die am Mittwoch (3. August) ihre Bücher öffne, sei "Der Aktionär" indes durchaus optimistisch. Der Hauptgrund dafür seien die steigenden Zinserträge, die bei 1,42 Milliarden Euro und damit satte 25 Prozent höher erwartet würden. Besonders im Fokus dürfte jedoch die Risikovorsorge und die hier taxierten 131 Millionen Euro stehen."Der Aktionär" spekuliere mit einer halbierten Position in seinem Musterdepot weiterhin auf die positiven Aspekte der Zinswende. Eine laufende Empfehlung ist die Commerzbank-Aktie hingegen nicht mehr, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Frische (positive) Impulse könnten starke Q2-Zahlen am Mittwoch (3. August) liefern. Watchlist! (Analyse vom 01.08.2022)Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank