XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,12 EUR +1,65% (09.08.2023, 10:41)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (09.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Berlin (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von LYNX:Vor Kurzem sah die Lage für Aktien deutscher Banken noch gut aus, doch dann meldete sich die US- Ratingagentur Moody´s zu Wort und senkte das Rating von 10 US-Banken, so die Experten vom Online-Broker LYNX.Auch einige große Namen seien darunter gewesen. Anscheinend wolle man die Fehler der Finanzkrise aus dem Jahr 2008 nicht wiederholen, denn damals hätten die Ratingagenturen viel zu spät vor einer möglichen Krise gewarnt, vermute Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX."Dass diese Abstufung in der gesamten Branche Fragezeichen aufwirft, liegt auf der Hand. Neben der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) verlor im gestrigen Handel auch die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) wieder einmal den Boden unter den Füßen. Die Situation erinnert ein wenig an die Schockwelle, welche in der Bankenlandschaft im März dieses Jahres ausgelöst würde. Der Trend befindet sich aktuell wieder in einer neutralen Phase."Sollten Anleger die Commerzbank Aktie links liegen lassen? Das sei schwer zu sagen, meine Mautz. So komme es gerade in Paniksituationen immer wieder zu optimalen Kaufgelegenheiten, wie bereits im März zu beobachten gewesen sei und übertriebene Kursreaktionen nach unten könnten von Anlegern genutzt werden. "Andererseits war das Handelsvolumen der letzten drei Tage recht hoch. Dies deutet darauf hin, dass hier auch einige institutionelle Anleger ausgestiegen sind. Solange die Aktie aber nicht deutlich unter den Support von 9,00 EUR fällt, sehe ich die Gesamtlage noch recht entspannt. Es sollte sich zeitnah zeigen, ob der Abverkauf die nächste gute Kaufchance liefert und die Kurse sich nach Süden verabschieden.2 Die Aussichten bewerte Mautz daher als neutral.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:10,13 EUR +1,05% (09.08.2023, 10:56)