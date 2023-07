Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,855 EUR +3,53% (11.07.2023, 16:36)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,855 EUR +3,43% (11.07.2023, 16:21)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen.



Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (11.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der lange, harte Sanierungskurs, den die Commerzbank eingeschlagen habe, scheine sich mehr denn je auszuzahlen. Wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise berichte, sollten demnächst höhere Finanzziele und Ausschüttungen verkündet werden. Die Aktie steige auf den höchsten Stand seit April.Commerzbank-Boss Manfred Knof möchte, dass die Commerzbank eine Eigenkapitalrendite von mehr als zehn Prozent anstrebe, berichte die Nachrichtenagentur am Dienstag unter Berufung auf eingeweihte Personen. Im November habe die Bank hier für 2024 mehr als 7,3 Prozent in Aussicht gestellt. Teil der neuen Strategie könnte auch eine höhere Ausschüttung an die Aktionäre werden.Der Vorstand der Commerzbank diskutiere derzeit den neuen Plan und beabsichtige, ihn Ende September formell zu verabschieden, hätten mit der Sache vertraute Personen der Agentur gesagt. Es sei aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden. Details und der Zeitplan könnten sich noch ändern.Die neue Strategie werde zwar zusätzliche Einsparungen beinhalten sowie gezielte Investitionen, der Unternehmenschef sehe aber keine Notwendigkeit für weitreichendere Veränderungen, nachdem er drastische Kostensenkungen vor mehr als zwei Jahren vorgenommen habe, habe es weiter geheißen.Die raschen Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank hätten die Kreditvergabe profitabler gemacht, was vor allem Unternehmen wie der Commerzbank zugutekomme, die stark auf das Privat- und Firmenkundengeschäft angewiesen seien. Die Commerzbank sei lange Zeit eine der am wenigsten profitablen Banken in Europa gewesen. Sie habe auch sehr wenig Geld in Form von Dividenden oder Rückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben, seit sie in der Finanzkrise von der deutschen Regierung gerettet worden sei. Eine Eigenkapitalrendite von mehr als zehn Prozent würde die Bank näher an das Niveau anderen europäischen Banken heranbringen.Mutige können noch aufspringen, Investierte bleiben dabei und lassen die Gewinne einfach weiter laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.07.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: