Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (12.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Ein Kernbestandteil der laufenden Sanierung bei der Commerzbank sei die Schließung von hunderten Filialen. Diese seien nicht nur ein großer Kostenfaktor, sondern natürlich auch oft die erste Anlaufstelle für Kunden. Daher gebe es die nicht unberechtigte Sorge, dass Erträge mit Sparern durch die rasche Reduzierung der Niederlassungen verloren gehen würden. Der Chef der Privatkundensparte habe sich jetzt dazu geäußert.Noch im vergangenen Jahr sei die Commerzbank in Deutschland auf fast 800 Kundenfilialen gekommen. Dann sei festgelegt worden, das Netz auf 450 zu reduzieren. Das sei dieses Jahr erreicht worden, doch schließlich habe das Management entschieden, dass man mit nur noch 400 Standorten auskommen wolle. Bereits zu Beginn der Filialschließungen habe es Bedenken gegeben, dass man dadurch langjährige Kunden verprellen könnte.Nach Aussage von Thomas Schaufler, Leiter des Privatkundengeschäfts der Commerzbank, habe sich das zwar bewahrheitet. Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung habe er allerdings auch gesagt: "Nach einer Faustregel muss man im schlimmsten Fall mit 15 bis 20 Prozent Kundenverlust nach einer Filialschließung rechnen, davon sind wir weit entfernt. Auch im Vergleich zum zuvor erwarteten wahrscheinlichsten Szenario sind wir bislang besser."Schaufler sehe das hohe Tempo bei den Filialschließungen jedoch auch kritisch. "Das Schließen von Filialen ging für viele Kunden zu schnell", habe er der Commerzbank-Vorstand gesagt. Die Bank müsse besser über andere Kontaktmöglichkeiten wie Telefon und App informieren. "Wir schauen uns die ganze Strategie jetzt mit der Kundenbrille noch einmal an", habe der Manager angekündigt, der seit einem Jahr im Amt sei.Zum Wochenbeginn kämpfe die Commerzbank-Aktie weiter um den GD50 bei 7,88 Euro. Halte die Marke, könnte die Notierung schnell erneut über 8 Euro klettern. Mutige Anleger sollten abwarten und dann zugreifen, wenn der gleitende Durchschnitt verteidigt werde, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.