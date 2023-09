Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (08.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Diese Woche sei alles andere als positiv für den europäischen Bankensektor verlaufen. An der Börse hätten bisher alle Werte des EURO STOXX-Banks ein Minus verbucht. Besonders unter die Räder gekommen seien die Aktien der Commerzbank. Gestern habe auch ein neuer Analystenkommentar nicht helfen können, denn das Chartbild verheiße wenig Gutes.Der breitgefasste Branchenindex EURO STOXX-Banks habe in dieser Woche bis einschließlich Donnerstag 3,5 Prozent verloren. Am besten gehalten habe sich noch die Nordea Bank aus Finnland. Sie habe nur 0,45 Prozent an Wert eingebüßt. Den größten Verlust habe hingegen die Commerzbank mit fast 11 Prozent verbuchen müssen.Nach der am Dienstag erfolgten Abstufung der Aktie durch die britische Großbank Barclays habe auch ein neutraler Kommentar von JP Morgan gestern nicht helfen können. Analyst Kian Abouhossein habe zuvor schon dazu geraten, bei der Aktie dabeizubleiben, und ein Kursziel von 14,20 Euro gehabt. Dieses liege nun indes noch weiter über dem Kurs als bei Veröffentlichung der letzten Studie vor rund vier Wochen.Abouhossein habe in erster Linie auf geänderte Annahmen in Bezug auf Kredite und Einlagenwachstum verwiesen. An seinen Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie ändere sich nichts. Mit seinem Kursziel von 14,20 Euro bewege er sich trotz seines neutralen Ratings noch über dem Zielkurs aller befragten Analysten von 13,99 Euro, was mittlerweile einem Potenzial von 53,2 Prozent entspreche.Der Großteil der Experten sei immer noch positiv gestimmt für die Aktie: Denn 15 der insgesamt 26 Analysten würden derzeit zum Kauf raten. Weitere acht würden empfehlen zumindest an Bord zu bleiben. Lediglich drei würden nun die Reißleine ziehen und verkaufen.Aufgrund der negativen Chartsituation, die für weiteren Verkaufsdruck sorgen könnte, sehen Anleger von einem Neueinstieg ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. Investierte würden mit Stopp 7,50 Euro dabeibleiben. (Analyse vom 08.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.