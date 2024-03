Hinweis auf Interessenkonflikte



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 25.500 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in mehr als 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,8 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (13.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie habe Anfang der Woche das bisherige Jahreshoch geknackt und danach einen kräftigen Sprung nach oben gemacht. Eher unbemerkt von vielen Anlegern habe sich auch das Chartbild der Commerzbank klar verbessert. Weit bis zum Jahreshoch sei es auch hier nicht mehr.Die Commerzbank habe Anfang des Jahres mit dem Rückkauf eigener Aktien im Volumen von insgesamt 600 Millionen Euro begonnen. Doch der Kurs sei nicht aus dem Seitwärtstrend ausgebrochen. Die oft positive Wirkung auf Aktienkurs, wenn eigene Papiere vom Markt genommen würden, habe sich hier nicht gezeigt.Letzten Donnerstag sei es der Notierung allerdings gelungen, den seit dem Jahreshoch vom 9. Januar bei rund 10,80 Euro verlaufenden Abwärtstrend auf Schlusskursbasis nach oben zu durchbrechen. Dieses starke Kaufsignal habe schnell Anschlussgewinne nach sich gezogen. Am Montag sei dann bei 11,29 Euro ein horizontaler Widerstand, der aus alten Verlaufshochs bestehe, ebenfalls überwunden worden.Nun nehme der Kurs volle Fahrt auf das Jahreshoch vom 9. Januar bei 11,74 Euro. Darüber kämen mehrere Verlaufshochs aus dem Jahr 2018 in Sicht, mit dem Mehrjahreshoch bei 13,71 Euro.Einer der Gründe für die aktuell positive Kursentwicklung liege daran, dass die EZB die Modalitäten bei der Mindestreserve nicht ändern dürfte. Darauf deute eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg von gestern hin. Seit vergangenem September würden die verpflichtenden Mindestreserven nicht mehr verzinst, alles was Geschäftsbanken darüber hinaus bei der EZB anlegen würden allerdings mit vier Prozent.Das Chartbild habe mehrere Kaufsignal geliefert, die mutige Anleger nicht ignorieren sollten. Nach dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend und dem Bruch mehrerer Widerstände habe der Kurs endlich wieder Fahrt aufgenommen.Die Aktie ist eine laufende Empfehlung mit Stopp bei 9,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link