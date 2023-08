Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,29 EUR +2,59% (11.08.2023, 10:44)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,265 EUR +1,94% (11.08.2023, 10:32)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (11.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Vor genau einer Woche habe die Commerzbank ihre Q2-Zahlen veröffentlicht und die Aktie sei in den Keller gerauscht. In dieser Woche habe es im Sektor Turbulenzen wegen einer Übergewinnsteuer für italienische Geldhäuser gegeben. Das habe den Kurs weiter belastet. Zumindest habe es nun eine Stabilisierung beim Kurs und einen neuen Analystenkommentar gegeben. Der Chart stehe allerdings nun vor einer Richtungsentscheidung.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe sich mit einer neuen Einschätzung zur Commerzbank-Aktie gemeldet. Analyst Chris Hallam habe das Kursziel für das Papier von 13,60 Euro auf 14,90 Euro angehoben. Seine Empfehlung bleibe jedoch "halten".Hallam bewege sich mit seinem Kursziel über dem, was der Konsens auf Sicht von zwölf Monaten bei der Commerzbank-Aktie erwarte. Denn der Konsens habe ein Ziel von 13,95 Euro ausgegeben, was vom aktuellen Niveau noch einem Aufwärtspotenzial von rund 39% Potenzial entspreche. Von 26 Analysten, die sich mit der Commerzbank-Aktie regelmäßig befassen würden, würden nur zwei verkaufen. Eine Mehrheit von 15 sei bullish für die Aktie und würde sie kaufen.Die Commerzbank-Aktie habe gestern wieder etwas Boden gutmachen können und knapp über 10 Euro geschlossen. Weiterhin biete die Marke von 9,72 - hier verlaufe die 200-Tage-Linie - eine wichtige Unterstützung. Allerdings sollte es der Notierung demnächst gelingen auch erneut die 100-Tage-Linie bei 10,12 Euro zu überwinden. Sorge das für Rückenwind beim Kurs, dann könnte auch die diese Woche gerissene Kurslücke zwischen 10,08/10,23 Euro wieder geschlossen werden. Auf dieser Höhe bei 10,39 Euro liege auch der GD50.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AGBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link