Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,998 EUR +0,25% (24.11.2022, 09:42)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,99 EUR +0,50% (24.11.2022, 09:25)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (24.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe bereits in diesem Jahr wieder ihre Dividendenzahlungen aufgenommen, die Commerzbank habe erstmals seit 2018 kommendes Jahr die Aktionäre wieder am Erfolg beteiligen wollen. Allerdings könnte sich Deutschland 2023 schon in einer Rezession befinden und die Kreditausfälle zunehmen. Die Bundesbank warne daher die Branche vor zu hohen Erwartungen bei den Ausschüttungen.Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Würmeling habe die Branche in einem Interview gewarnt, allzu große Hoffnungen bei den Aktionären zu wecken. Darüber habe die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Die deutschen Geldhäuser sollten angesichts der derzeit noch guten Situation nicht in "Leichtsinn" verfallen, so der für Bankenaufsicht zuständige Würmeling. Die Aufseher würden mit einer Eintrübung des Wirtschaftsklimas und im Winterhalbjahr mit einer Rezession rechnen."Nach den uns vorliegenden Planungen rechnen die großen deutschen Institute für die kommenden Jahre mit signifikanten Steigerungen ihrer Dividendenausschüttungen in absoluten Zahlen", habe Würmeling gesagt. Die Aufsicht warne die Institute grundsätzlich davor, Investoren mittelfristige Versprechungen zu Dividenden-Zahlungen zu machen. "Wenn man an solche Zusagen gebunden ist, obwohl sich das Umfeld radikal verändert hat, gerät man bei unerwarteten Problemen oder Krisen in ein schwieriges Dilemma." Würmeling habe gesagt, er rate als Aufseher den Banken eher dazu, Kapital in der Bank zu halten, um es als Ausgleich für eventuelle Verluste zur Verfügung zu haben.Die Aussage sei vor dem Hintergrund zu sehen, dass die deutschen Großbanken gerade erst dabei seien, ihre Dividendenzahlungen aufzunehmen. Die Deutsche Bank habe für 2021 eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie gezahlt. Für 2022 würden Analysten mit einer Ausschüttung von 0,31 Euro je Aktie rechnen. Bis 2025 wolle das Geldhaus rund 3,3 Milliarden Euro Dividende ausschütten. Dabei sei beim Kapitalmarkttag im vergangenen März ein relativ klarer Plan für die Dividendenanhebungen bis 2024 vorgestellt worden. Ausgehend vom Geschäftsjahr 2021 solle die Dividende jedes Jahr um 50 Prozent steigen.Die Aktien der Deutschen Bank und Commerzbank bleiben weiterhin nur etwas für mutige Anleger, so Fabian Strebin. Die Aussicht auf die Wiederaufnahme von Ausschüttungen beziehungsweise steigende Dividenden dürfte die Aufmerksamkeit für die Papiere erhöhen. Gleichzeitig würden die Risiken durch das wirtschaftliche Umfeld zunehmen. Komme es nur zu einer kurzen Rezession, dann könnte das anziehende Zinsniveau trotzdem für auskömmliche Geschäfte sorgen.Interessierte können bei beiden Werten noch zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link