Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (25.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Diese Woche seien Spekulationen aufgekommen, dass der ehemalige Bundesbankchef Jens Weidmann kommendes Jahr den Vorsitz des Aufsichtsrates der Commerzbank übernehmen könnte. Dabei sei er aber nur der bekannteste Kandidat. Bei der Hauptversammlung im Mai stünden noch andere Personalien im Kontrollgremium an.Im kommenden Mai bei der nächsten Hauptversammlung der Commerzbank stehe nicht nur der Aufsichtsratschef zur Wahl. Auch bei einfachen Mitgliedern des Kontrollgremiums werde es einen Wechsel geben. Es handle sich um die Vertreter, die die Bundesregierung als größter Aktionär in den Aufsichtsrat entsende.Frank Czichowski solle laut Finanzkreisen das Gremium verlassen. Darüber habe DER SPIEGEL berichtet. Seinen Platz solle Harald Christ einnehmen. Christ sei lange Zeit Mitglied der SPD gewesen, sei 2020 aber in die FDP eingetreten und dort bis April 2022 Schatzmeister gewesen. Er bringe Erfahrung als Banker von der Bausparkasse BHW und der Deutschen Bank mit.Die zweite Vertreterin des Bundes, Jutta Dönges, könnte zudem eine zweite Amtszeit bekommen. Das sei eine Überraschung, denn Dönges habe erst letzten Oktober als Geschäftsführerin der Finanzagentur aufgehört. Allerdings würde es für die nötige Kontinuität sorgen, wenn sie weiterhin dem Aufsichtsrat angehören würde.Die Aktie halte sich weiterhin über der Marke von 8,00 Euro. Die nächsten Widerstände lägen um 8,40/8,50 Euro. Die zuletzt etwas positiveren Konjunkturerwartungen könnten zum Jahresausklang nochmal Rückenwind geben.Die Commerzbank-Aktie bleibt für Mutige ein Kauf, so . (Analyse vom 25.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link