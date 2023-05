Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,774 EUR -1,83% (19.05.2023, 11:15)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,77 EUR -1,53% (19.05.2023, 11:01)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (19.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie habe den Kursrutsch vom Mittwoch aufgrund der nicht überzeugenden Quartalszahlen am gestrigen Feiertag wieder wettmachen können. Zum Wochenausklang stünden allerdings erneut Minuszeichen vor der Aktie. Grund dafür dürfte ein Downgrade eines US-Analysehauses sein.Die Bank of America (BofA) habe nämlich die Commerzbank-Aktie von "neutral" auf "underperform" heruntergestuft. Die BofA-Experten würden nach der Kursrally der vergangenen Monate keinen Spielraum mehr für den Aktienkurs sehen. Zwar hätten sie ihre Gewinnerwartungen für 2023 noch etwas angehoben, da sie nun mit einer geringeren Risikovorsorge durch die Bank rechnen würden als bislang. Allerdings würden sie auch davon ausgehen, dass der Nettozinsüberschuss den Höhepunkt erreicht habe.In die gleiche Kerbe schlage auch die US-Investmentbank J.P. Morgan, die ebenfalls beim Zinsüberschuss den Zenit sehe und daraus ein begrenztes Potenzial für Gewinnüberraschungen ableite. Immerhin hätten die Amerikaner im Rahmen einer "halten"-Empfehlung das Kursziel von 12,60 auf 13,40 Euro angehoben. Das impliziere 34 Prozent Luft nach oben - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Hintergrund: Die zweitgrößte deutsche Privatbank profitiere besonders stark - dank ihres großen Privat- und Firmenkundengeschäfts - vom Anstieg der Leitzinsen. In Q1 habe der Zinsüberschuss um 39 Prozent auf 1,95 Milliarden Euro zugelegt. In den kommenden Quartalen werde derselbe allerdings geringer ausfallen, weil die Bank ihren Kunden mehr Zinsen auf Einlagen bezahlen werde, so Commerzbank-CFO Bettina Orlopp. Hauptgrund dafür sei der verschärfte Wettbewerb um Einlagen.Dennoch habe die Finanzchefin die Guidance für das Gesamtjahr für den Zinsüberschuss auf sieben Milliarden Euro angehoben. In einem optimistischeren Szenario seien laut Orlopp auch 7,3 Milliarden Euro erzielbar. Mit dem Ausblick sei man allerdings hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben.Die Erwartungen an die Commerzbank - gerade beim Nettozinsergebnis - seien sehr hoch. Die jüngste Kursreaktion sei aus Sicht des "Aktionär" überzogen. Grund - und das sollten Anleger im Hinterkopf haben: Die Prognose der "Gelben" bei dieser Kennziffer sei im Rahmen der Sanierung bisher stets konservativ gewesen. Zudem beinhalte die Gesamtjahresprognose eine milde Rezession in Deutschland. Trete dieses Szenario nämlich nicht ein, bestehe Überraschungspotenzial beim Gewinn.Mutige Anleger greifen noch zu, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 13,00 Euro. (Analyse vom 19.05.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link