05.10.2023



05.10.2023



DE000CBK1001



CBK100



CBK



CRZBF



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (05.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Aktuell gebe es trotz verschiedener Chartentwicklungen wenig Bewegung. Das könnte sich allerdings nicht nur durch eine neue Dynamik im Chartbild ändern. Denn in einem Monat warte das Frankfurter Finanzinstitut auch mit den Zahlen zum abgelaufenen Quartal auf. Zudem solle dann die neue Strategie im Detail präsentiert werden. Vor einer Woche habe man bereits Eckpunkte veröffentlicht.Donnerstagabend vor einer Woche habe die Commerzbank über eine höhere Prognose für die Zeit ab 2024 informiert. Die Eigenkapitalrendite solle 2027 bei 11% liegen, wie es in den Jahren dazwischen aussehe, werde man wahrscheinlich am 8. November erfahren. Dann sollten mit den Zahlen die Details für die neue Strategie vorgestellt werden.Ein Hingucker seien für Anleger v.a. die erhöhten Ausschüttungen: In den Jahren 2022 bis 2024 wolle der Vorstand 3 Mrd. Euro über Aktienrückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurückgeben. Dazu solle die Ausschüttungsquote kommendes Jahr auf mindestens 70% steigen, zwischen 2025 und 2027 betrage sie im Minimum die Hälfte des Jahresgewinns.Maßgeblich für die Höhe der kommenden Ausschüttungen sei neben der Ausstattung mit Eigenkapital natürlich der erzielte Gewinn. Im abgelaufenen Quartal würden die Analysten im Mittel mit einem Nettogewinn von 600 Mio. Euro rechnen. Im Vorjahreszeitraum seien es noch 195 Mio. Euro gewesen. Die Erlöse sollten mit 2,68 Mrd. Euro ebenfalls satt zugelegt haben (Q3/2022: 1,89 Mrd. Euro).Ein Blick auf den Chart der Aktie mahne trotz allem Optimismus derzeit zur Vorsicht: Die 50-Tage-Linie bei 10,07 Euro notiere seit gestern unter der 200-Tage-Linie bei 10,10 Euro. Damit sei ein sogenanntes Death Cross ausgelöst worden, was oft einen Abwärtstrend ankündige. Ob sich das Verkaufssignal wirklich bestätige, müssten allerdings die kommenden Handelstage zeigen. Zumindest sollten Anleger mit einem Neueinstieg abwarten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AGBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link