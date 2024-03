Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 25.500 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in mehr als 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,8 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (22.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank stärke ihre Asset-Management-Aktivitäten. Das Bankhaus übernehme eine Minderheitsbeteiligung an der Impact-Investmentgesellschaft Nixdorf Kapital. Damit setze die Commerzbank beim Asset Management ihren Übernahmemodus fort. Auch die Aktie der Frankfurter dürfte ihren Lauf fortsetzen.Die Commerzbank habe rund 18 Prozent der Anteile an Nixdorf Kapital erworben. Finanzielle Details zu dem Deal würden zunächst unter Verschluss bleiben. Durch den Schritt wolle die Commerzbank das Asset-Management-Geschäft weiter stärken. Dieses habe Commerzbank-Chef Manfred Knof bereits im November als Wachstumsfeld auserkoren.Die Bank habe bereits vorher mehrere Übernahmen im Asset Management vermeldet. Im Januar habe die Commerzbank angekündigt, drei Viertel der Anteile an Aquila Capital übernehmen zu wollen. Im August 2023 sei zudem die Tochter Yellowfin Asset Management gegründet worden, die auf quantitative Investmentmodelle für Großkunden setze. Die Portfoliomanager des Teams seien größtenteils 2022 von Société Générale zur Commerzbank zurückgekehrt."Die Minderheitsbeteiligung an der Nixdorf Kapital ist ein weiterer Schritt, unsere Angebotspalette im nachhaltigen Asset Management auszubauen", kommentiere Thomas Schaufler, Commerzbank-Vorstand für Privat- und Unternehmerkunden, den Deal. Durch die Partnerschaft mit der Nixdorf Kapital werde das Angebot um eine zukunftsträchtige Facette im Impact-Investment erweitert.Die Stärkung des Asset Managements sei ein sinnvoller Schritt. Der Geschäftsbereich sei vergleichsweise stabil und risikoarm und diversifiziere das Gesamtportfolio der Commerzbank sinnvoll. Bei der Commerzbank stünden daher weiter alle Ampeln auf Grün. Falle nun auch das Mehrjahreshoch im Bereich von 14 Euro, würden weitere Kursgewinne winken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte: