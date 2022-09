Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (20.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während der Gesamtmarkt weiterhin massiv unter Druck stehe, seien es aktuell die Bankentitel, die an den Märkten gut ankämen. So klettere auch die Commerzbank-Aktie immer weiter nach oben. Neben einem frischen Kaufsignal habe sich nun auch Konzernchef Manfred Knof zu Wort gemeldet. Das seien die Details.Nachdem die Gaslieferungen nach Deutschland von Russland gedrosselt worden seien, sei die Sorge groß gewesen, dass besonders die Anzahl von Kreditausfällen deutlich zulegen könnte. Laut Commerzbank-CEO Manfred Knof könnte dies jedoch vermieden werden, da sich die Speicher schneller als erwartet füllen würden. Mit einer Füllung der Speicher zu 90 Prozent sehe es so aus, als könne Deutschland den Winter ohne größere Störungen überstehen, habe Knof am Dienstag auf einer Konferenz der Bank of America gesagt.Die Wirtschaft habe sich bisher als widerstandsfähig erwiesen, ohne dass es zu einem Anstieg der Zahlungsausfälle gekommen sei, habe er gesagt. Das Geldhaus habe erst im letzten Monat gewarnt, dass Deutschland ein ähnlicher Einbruch wie nach der Finanzkrise 2008 bevorstehen könnte, wenn Russland die Gaslieferungen unterbrechen würde. Diese Sorgen seien nun scheinbar vom Tisch.Auch von charttechnischer Seite sehe es bei der Commerzbank-Aktie gut aus. Nach der steilen Rally der letzten drei Wochen sei ihr nun der Sprung über die Abwärtstrendlinie bei 7,97 Euro geglückt. Die Chancen stünden gut, dass der Titel nun den Widerstandsbereich um 8,60 Euro in Angriff nehme. Darüber rücke das Mehrjahreshoch bei 9,51 Euro in den Fokus.Investierte bleiben dabei, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Trader könnten die entsprechenden Kaufsignale kurzfristig handeln. (Analyse vom 20.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: