Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Für Bankaktien sei es gestern steil nach oben gegangen. Denn die EZB werde am Donnerstag die Zinswende einleiten, was Geldhäusern höhere Erträge bescheren dürfte. Zudem habe es noch einen anderen Grund gegeben, der für Euphorie gesorgt habe. Doch heute habe sich das Blatt in dieser Hinsicht wieder gewendet.Dass die Commerzbank-Aktie mehr als sechs Prozent an einem Handelstag zulege, komme nicht oft vor. Ein Kurstreiber sei gestern ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters gewesen, dass Russland nach dem Ende der Wartung der Pipeline Nord Stream 1 die Lieferungen - wenn auch mit verminderter Menge - wieder aufnehmen dürfte. Reuters habe sich dabei auf zwei Quellen berufen.In der letzten Nacht habe der russische Präsident Putin indes während eines Besuchs im Iran gesagt, über Nord Stream 1 könnten dann statt 60 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag nur noch 30 Millionen Kubikmeter nach Deutschland gepumpt werden. Er habe mit dauerhaft reduzierten Liefermengen gedroht, sollte Russland eine in Kanada gewartete Turbine nicht rasch zurückbekommen. Damit würde die tägliche Lieferkapazität auf rund ein Fünftel der ursprünglichen Menge fallen. Laut Bundesregierung sei die Turbine auf dem Weg nach Russland - und für den regulären Betrieb der Pipeline auch nicht notwendig.Gestern sei ebenfalls bekannt geworden, dass die Notenbanker der EZB auf ihrer morgigen Sitzung erwägen würden, den Leitzins um 50 Basispunkte anzuheben. Bisher sei nur eine halb so große Erhöhung in den Raum gestellt worden. Allerdings schieße die Inflation immer mehr nach oben.Die Commerzbank-Aktie bleibt ein heißes Eisen, so Fabian Strebin. "Der Aktionär" setzt derzeit noch in seinem Musterdepot auf den Wert. Eine laufende Empfehlung sei das Papier nicht mehr. (Analyse vom 20.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweise auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.