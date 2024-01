Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (03.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am ersten Handelstag des neuen Jahres habe die Aktie der Commerzbank auftrumpfen können. Mit einem Plus von 1,6 Prozent hätten sich die Papiere gestern auf einen der vorderen Plätze im DAX geschoben. Damit sei nicht nur ein Kaufsignal ausgelöst worden, die Kursentwicklung passe auch zum historischen Verhalten der Aktie im Januar.Der Leitindex habe gestern mit 0,1 Prozent nur schwach zugelegt, die Commerzbank-Aktie sei indes als viertbester Wert aus dem Handel gegangen. Der Schlusskurs von 10,93 Euro liege ein gutes Stück über der 50-Tage-Linie, die die Aktie gestern damit auf Schlusskursbasis geknackt habe. Das sei als Kaufsignal zu werten, sofern sich der Ausbruch heute bestätige.Dass ein stärkerer Kursanstieg zum Jahresbeginn nicht ungewöhnlich sein müsse, zeige ein Blick in die Vergangenheit. Auf Sicht der letzten zehn Jahre habe die Aktie im Januar durchschnittlich eine Performance von 3,8 Prozent gebracht. Damit wäre es in diesem Zeitraum nach dem November mit einem Plus von im Mittel 4,3 Prozent der zweitbeste Monat gewesen.Noch besser sehe es aus, wenn man nur auf die letzten fünf Jahre blicke. Denn da habe das Kursplus im Januar stattliche 7,7 Prozent betragen, was die beste monatliche Performance darstelle. Nach der Schwächephase der letzten Wochen stehe für das abgelaufene Jahr trotzdem ein ansehnliches Plus von rund 18 Prozent bei der Aktie zu Buche.Auch im laufenden Jahr dürften die Chancen gutstehen. Davon sei auch der Großteil der Analysten überzeugt. Denn mit 16, der insgesamt 25 Experten, rate eine Mehrheit zum Kauf der Aktien. Sieben weitere Analysten würden für Halten plädieren und nur zwei würden derzeit den Verkauf empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel betrage 14,61 Euro und biete vom aktuellen Kursniveau noch ein Ertragspotenzial von 33,5 Prozent.Mutige greifen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: