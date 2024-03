Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

11,87 EUR +0,76% (15.03.2024, 10:15)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

11,86 EUR +1,02% (15.03.2024, 10:00)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 25.500 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in mehr als 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,8 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (15.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den letzten Tagen habe die Aktie der Commerzbank ordentlich Boden gut gemacht und schicke sich an, aus dem übergeordneten Seitwärtstrend auszubrechen. Das Jahreshoch auf Schlusskursbasis sei auch fast erreicht. Weiteren Schub hätten dem Kurs gestern Aussagen von Finanzvorständin Bettina Orlopp verliehen.Das erste Quartal bei der Commerzbank scheine operativ ganz ordentlich zu verlaufen. Finanzvorständin Orlopp habe gestern auf einer von Morgan Stanley veranstalteten Investorenkonferenz davon gesprochen, dass es einen über alle Geschäftsfelder hinweg starken Jahresstart gegeben habe. Darüber habe die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Die ersten beiden Monate des laufenden Jahres seien sehr gut für die Commerzbank verlaufen.Der Vorstand wolle 2024 den Nettogewinn weiter steigern. Nach einem Überschuss von 2,2 Milliarden Euro 2023 gehe tatsächlich auch die Analystengemeinde von einem Anstieg aus. Sie rechne durchschnittlich mit 2,4 Milliarden Euro.Natürlich durften auch Aussagen zur Ausschüttungspolitik nicht fehlen. Denn dieses Thema interessiere Anleger besonders. Dass die Dividende für 2023 bei 0,35 Euro je Aktie liegen solle, sei schon bekannt gewesen. Auch für 2024 rechne Orlopp mit einer "ordentlichen Dividendenerhöhung".Seit vergangenem Jahr setze der Vorstand auch auf Aktienrückkäufe. Erst im Januar sei ein Programm in Höhe von rund 600 Millionen Euro aufgelegt worden, was mittlerweile schon beendet worden sei. Eine Entscheidung über ein neues Programm werde nicht vor der Veröffentlichung der Q2-Zahlen getroffen, so Orlopp. Diese würden für den 7. August erwartet. Der nächste Aktienrückkauf dürfte nach Aussage der Finanzvorständin wahrscheinlich größer ausfallen als der vorherige.Die Aktie ist eine laufende Empfehlung, aufgrund der positiven Aussagen zu den Ausschüttungen und dem verbesserten Chartbild können Anleger wieder zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: