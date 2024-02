XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,36 EUR +0,78% (09.02.2024, 11:44)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (09.02.2024/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautz von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Seit einigen Tagen würden die Aktien von US-Regionalbanken deutlich fallen und zahlreiche Anleger würden sich Sorgen machen, dass womöglich eine neue Bankenkrise vor der Tür stehen könnte. Auch in Europa belaste dieser Umstand die heimische Branche. Marktexperte Achim Mautz gehe dieser Befürchtung auf in einer aktuellen Marktbeobachtung für den Online-Broker LYNX auf den Grund."Die Deutsche Bank hat dieser Tage gehörig an Wert verloren und auch die Commerzbank-Aktie zeigt sich aktuell etwas angeschlagen. Mit dem Bruch des Pivot-Tiefs von Ende Januar ist an der Börse aktuell auch der Aufwärtstrend dahin. Erste Warnsignale gab es schon vor ein paar Wochen, als die Kurse unter erhöhtem Volumen nach unten schnellten", erkläre Mautz. "Mitte Januar hatte ich die Aussichten auf das Papier von "bullisch" auf "neutral" zurückgestuft. Nun sehe ich vorläufig sogar bärische Aussichten für die Commerzbank, denn die 20- als auch die 50-Tage-Linie haben deutlich nach Süden gedreht. Dieser Umstand unterstreicht den aktuellen Verkaufsdruck und solange die gleitenden Durchschnitte nicht wieder zurückerobert werden, wird eine Wende nach oben nur schwer möglich sein. Ein Abrutschen bis zu den Tiefs von Oktober oder gar September des vorigen Jahres halte ich aus aktueller Sicht nicht für unwahrscheinlich." (Analyse vom 09.02.2024)