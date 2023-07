XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,91 EUR +0,28% (12.07.2023)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen.



Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (13.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Commerzbank: Aufwärtsdynamik schwächt sich ab - ChartanalyseNach drei starken Handelstagen hat die Aufwärtsdynamik bei der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) gestern mit einem Plus von 0,3% nachgelassen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Commerzbank-Aktie sei am 26. Juni an die 200-Tage-Linie zurückgefallen, habe jedoch noch am selben Tag wieder nach oben drehen können. Der erfolgreiche Test des langfristigen Durchschnitts in Kombination mit einer starken Tagesumkehr (= eine lange untere Lunte im Kerzenchart) habe dann den Auftakt für eine größere Erholung gegeben. Insgesamt hätten die Kurse seit dem Juni-Tief fast 20% an Wert zugelegt, wobei es allein in dieser Woche schon 5,9% nach oben gegangen sei.Ausblick: Mit dem festeren Wochenauftakt am Montag (+1,9%) habe die Commerzbank-Aktie ein kleines V-Muster vollendet, das mit den Kursgewinnen vom Dienstag (+3,7%) direkt bestätigt worden sei.Das Long-Szenario: Um die Aufwärtsbewegung fortzusetzen, sollten die Notierungen nun über das gestrige Tageshoch (gleichzeitig auch das neue Juli-Hoch) bei 10,98 EUR steigen und anschließend Kurs auf das April-Hoch bei 11,07 EUR nehmen. Gelinge dort der Break, würde die untere Kante des offenen Gaps vom 10. März bei 11,57 EUR in den Fokus rücken. Rein rechnerisch ließe sich aus dem vollendeten V-Muster jedoch auch ein Hochlauf bis in den Bereich um 11,67 EUR ableiten, bevor es bei 11,72 EUR schließlich zum Gap-Close kommen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:10,97 EUR +0,73% (13.07.2023, 09:06)