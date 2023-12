Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (04.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie habe die vergangene Handelswoche positiv abschließen können, denn am Freitag habe der Kurs mit 11,35 Euro so hoch geschlossen wie seit letztem März nicht mehr. Hintergrund sei eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg über die mutmaßliche Suche nach neuen Investoren.Bevor der derzeitige CEO Manfred Knof im Januar 2021 seinen Posten bei der Commerzbank angetreten habe, sei das Frankfurter Geldhaus lange Zeit als Übernahmekandidat gehandelt worden. Denn mit Millionen an deutschen Privatkunden und einer starken Position bei Firmenkunden sei das Finanzinstitut schon lange attraktiv für ausländische Konkurrenten gewesen. Zudem sei die Commerzbank wenig profitabel gewesen und wäre somit günstiger zu haben gewesen als bereits sanierte Banken.Knof sei es in den letzten drei Jahren aber gelungen, die Commerzbank voll auf Vordermann zu bringen. Die Gewinne würden sprudeln und Aktionäre könnten sich längst wieder über Ausschüttungen freuen. Das Szenario einer Übernahme sei allerdings nicht gebannt. Denn im europäischen Vergleich gehöre die Commerzbank nicht zu den größten Playern, gerade ausländische Wettbewerber könnten weiterhin ein Auge auf den Konzern geworfen haben.Die Nachrichtenagentur Bloomberg melde nun, dass der Vorstand der Commerzbank einen neuen Ankeraktionär suche, um sich gegen eine Übernahme zu wappnen und die Eigenständigkeit zu erhalten. Das würden Insider berichten, die mit dem Sachverhalt informiert seien. CEO Knof habe in den letzten Wochen Gespräche mit Staatsfonds in Asien und dem Mittleren Osten geführt. Konkret solle es um eine Beteiligung von bis zu 9,9% gehen.Die Bank sehe eine Gelegenheit, mit Investoren zu sprechen, da sie vor kurzem eine neue Strategie vorgestellt habe und ihr Aktienkurs gestiegen sei, hätten die Insider gesagt. Die Commerzbank habe dazu keinen Kommentar abgegeben.Die Commerzbank habe mittlerweile eine deutlich bessere Verhandlungsposition aufgrund der gelungenen Sanierung. Es wäre gut, wenn der Vorstand rechtzeitig ausloten würde, welche Möglichkeiten für neue Investoren denkbar seien. Ob der Bund so schnell aussteige, sei aber fraglich, denn der Einstiegskurs habe umgerechnet bei rund 26 Euro gelegen. Aktuell wäre trotz eines Plus von etwa 28% alleine 2023 nicht einmal die Hälfte davon erreicht."Der Aktionär" bleibe auch für das kommende Jahr bullish für die Commerzbank, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.