Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (12.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die jüngsten Bankenturbulenzen würden nach Einschätzung des Kreditversicherers Allianz Trade im laufenden Jahr zu mehr Firmenpleiten führen. Für Deutschland rechne die Allianz-Tochter mit einem Anstieg um gut ein Fünftel (22%) zum Vorjahr auf 17.800. Liege darin für den Mittelstand-Finanzierer Commerzbank eine größere Gefahr?"Durch die nun noch restriktivere Kreditvergabe der Banken dürften mehr Unternehmen in Schwierigkeiten geraten als noch zu Jahresbeginn erwartet", habe Allianz Trade am Dienstag erläutert. Bislang sei ein Anstieg der Unternehmensinsolvenzen hierzulande um 15% vorhergesagt worden. Schon vor den Turbulenzen hätten viele Banken einer Umfrage zufolge die Kreditvergabe herunterfahren wollen."Eine Pleitewelle ist das weiterhin nicht, auch wenn ein zweistelliger Zuwachs zunächst den Anschein erweckt", habe der Vorstandschef von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Milo Bogaerts, eingeordnet. Aus seiner Sicht würden die Probleme von Banken in den USA und der Schweiz auch Spuren in Deutschland hinterlassen: "Mit den deutlich steigenden Zinsen laufen eher schwach finanzierte Unternehmen Gefahr, in Schwierigkeiten zu geraten."Zur Einordnung: Die prognostizierten 17.800 Unternehmensinsolvenzen lägen immer noch deutlich unter dem 2019er-Wert. Seinerzeit seien nämlich 18.749 Firmen pleitegegangen.Wie sehe es bei der Commerzbank konkret in Sachen Kreditrückstellungen aus? Kurzer Rückblick: Die Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite habe sich im vergangenen Jahr um mehr als die Hälfte auf 876 Mio. Euro erhöht. Grund dafür seien die gestiegenen konjunkturellen Unsicherheiten sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges gewesen.Für Sekundäreffekte wie Lieferkettenunterbrechungen und steigende Energiepreise habe die zweitgrößte deutsche Privatbank zusätzlich eine pauschale Risikovorsorge von 482 Mio. Euro gebildet. Diesen Puffer könne der DAX-Konzern 2023 nutzen. Konkret rechne die Commerzbank im laufenden Jahr daher mit einer weitgehend stabilen Risikovorsorge von weniger als 900 Mio. Euro.Die Commerzbank sei bereits in der Vergangenheit für eine konservative Risikovorsorge bekannt gewesen. Daher dürfte der ohnehin nur moderate Anstieg der Firmenpleiten (Richtung Normal-Niveau) kein Problem darstellen. Aktuell sei die Commerzbank-Aktie keine laufende Empfehlung des "Aktionärs". Anleger sollten sie allerdings auf die Watchlist setzen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.