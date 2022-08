Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,90 EUR -0,46% (11.08.2022, 13:31)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,898 EUR +0,32% (11.08.2022, 13:17)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (11.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie habe auf Sicht von einem Monat rund 16% hinzugewinnen können. Mit den jüngsten Quartalszahlen im Rücken würden Anleger die Hoffnung auf weitere Kursgewinne schöpfen. Eine nicht unerhebliche Rolle spiele dabei die Zinsentwicklung am Markt.Die Zahlen zum abgelaufenen Quartal der Commerzbank hätten es in sich gehabt. Der Umsatz habe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 30% auf 2,42 Mrd. Euro zugelegt. Der größte Treiber seien die Nettozinserträge gewesen, die um 26 Prozent in die Höhe gesprungen seien. Damit dürfte der Anfang für höhere Einnahmen gemacht sein.Im Rahmen der Q2-Zahlen habe das Management seine Projektionen für die kommenden Jahre für den Einfluss der Zinsen bekannt gegeben. 2024 - dann soll der Umbau abgeschlossen sein - dürfte das steigende Zinsniveau 800 Mio. Euro mehr Umsatz einbringen als aktuell. Auch schon im laufenden Jahr rechne man mit 300 Mio. Euro höheren Erlösen.Die Commerzbank komme bei der Sanierung besser als gedacht voran. Die Kosten würden sinken, wie auch die Bewertung. Für 2023 werde ein KGV von knapp unter 6 erwartet. Komme es zu keiner Wirtschaftskrise, dürfte die Zinswende das Geschäftsvolumen beständig erhöhen. Mutige Anleger könnten eine kleinere Position kaufen und einen Stopp bei 5,50 Euro setzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CommerzbankAktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-DepotBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link