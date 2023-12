Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,63 EUR -2,79% (14.12.2023, 12:03)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,67 EUR -1,70% (14.12.2023, 11:48)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (14.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem Trendbruch diese Woche gehe es für die Commerzbank-Aktie weiter bergab. Neben der Hannover Rück habe sich die Notierung zwischenzeitlich am DAX-Ende eingereiht. In Europa würden gerade zinssensitive Geldhäuser vor der heutigen EZB-Sitzung verlieren. Anleger würden fürchten, dass die Notenbank der FED folge.Die US-Notenbank Federal Reserve habe gestern den Leitzins zum dritten Mal in Folge unverändert in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent belassen. Die neuen Projektionen der FED würden aber darauf hindeuten, dass im kommenden Jahr die Zinsen wieder gesenkt würden - und das sogar stärker als bisher prognostiziert. Sie würden Zinssenkungen um insgesamt 0,75 Prozentpunkte im kommenden Jahr signalisieren. Auch Notenbankchef Jerome Powell habe mit seinen Aussagen die Tür für Zinssenkungen geöffnet. Eine weitere Erhöhung werde aber nicht kategorisch ausgeschlossen."US-Notenbankchef Jerome Powell hat für die Börsen den Weihnachtsmann gespielt. Jetzt erwarten die Börsianer, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde das Christkind spielt", habe Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners kommentiert. Zinssenkungen stünden zumindest in der Fragerunde im Mittelpunkt. Aktuell werde an den Börsen die erste Senkung für April eingepreist, so Altmann. "Vieles wird darauf ankommen, ob Lagarde das so stehen lässt oder ob sie die Börsianer vor voreiligem Optimismus warnt."Gerade europäische Banken, die den Großteil ihres Geschäftes mit Krediten machen würden, würden heute fallen. Neben der Commerzbank seien es vor allem Finanzinstitute aus Südeuropa, die im laufenden Jahr zu den besten Werten im Branchenindex EURO STOXX-Banks gehört hätten. Anleger würden vor der Notenbanksitzung um 14:15 Uhr heute scheinbar vorsorglich Gewinne mitnehmen.Aktuell hänge der Kurs an der 50-Tage-Linie bei 10,68 Euro, die eine Unterstützung biete. Im Intraday-Handel sei das Niveau heute allerdings schon unterschritten worden. Damit komme die 100-Tage-Linie bei 10,38 Euro ins Spiel. Danach würde bei 10,26 Euro die 200-Tage-Linie folgen.Investierte Anleger bleiben dabei und beachten den Stopp bei 8,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte