Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.





Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (18.07.2022/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Fantasie steigender Zinsen und ein starkes Geschäft in Polen hätten bei der Commerzbank-Aktie bis Anfang des Jahres für einen steilen Kursanstieg gesorgt. Doch in Polen gebe es nun immer mehr Probleme. Und auch die Zinswende der EZB könnte zum Problem werden. Anleger müssten sich warm anziehen.Die Commerzbank werde im dritten Quartal Rückstellungen von 210 bis 290 Mio. Euro für das polnische Geschäft bilden. Denn Kreditnehmer im Nachbarland könnten Kreditzahlungen bis kommendes Jahr mehrmals aussetzen. Das sehe ein neues Gesetz vor. Damit könnte der Umbau der Commerzbank in Schwierigkeiten geraten. Denn die mBank sei bisher profitabler als der Gesamtkonzern gewesen, in den kommenden Jahren würden allerdingsr nun immer mehr Belastungen drohen. Zumindest sei damit zu rechnen, weil die Regierung in Polen seit Jahren die Regulierung in der Finanzbranche nach oben schraube. Ob sich das Renditeziel von 7% beim Eigenkapital bis 2024 noch halten lasse, sei somit unklar.Auch die Zinswende in der Eurozone könnte zur Belastung werden. Normalerweise dürfte die Commerzbank mit zusätzlichen Einnahmen in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro rechnen. Wenn die EZB jedoch aufgrund der galoppierenden Inflation die Geldpolitik straffe und gleichzeitig kein russisches Gas mehr nach Europa fließe, dann wäre mit steigenden Kreditausfällen zu rechnen. Die Commerzbank müsste sich dann von ihren Gewinnzielen verabschieden.Die Luft werde dünner für das Commerzbank-Management, denn der Gegenwind nehme zu. Die Commerzbank-Aktie sei keine laufende Empfehlung mehr, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.07.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-DepotBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link