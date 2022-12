Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Banken wie die Commerzbank hätten die - durch die jahrelangen Negativzinsen der EZB - geringen Zinserträge zumindest teilweise durch Verwahrentgelte ausgleichen können. Und dieses spezielle Instrument wolle der MDAX-Konzern für Notfälle auch nicht ganz aus der Hand geben. Gleichzeitig könnten sich Anleger auch bei der Commerzbank auf höhere Zinsen freuen."Wir beginnen, Zinsen wieder an die Kunden weiterzugeben", habe Schaufler der "Deutschen Presse-Agentur" in Frankfurt gesagt. Zum Verwahrentgelt habe der seit gut einem Jahr amtierende Manager gesagt: "In einer Situation, wo Liquidität Geld kostet, tun wir uns als Banken schwer, wenn wir dieses Werkzeug nicht im Werkzeugkasten gehabt hätten." Schaufler habe betont: "Aber es ist kein Werkzeug - und da sind wir uns alle einig -, das wir in normalen Zeiten wieder aus dem Werkzeugkasten rausholen wollen."Die so genannten Verwahrentgelte, die etliche Banken zwischenzeitlich eingeführt hätten, seien eine Folge der EZB-Geldpolitik gewesen. Zeitweise hätten Geldhäuser 0,5 Prozent Zinsen auf Gelder zahlen müssen, die sie bei der Notenbank geparkt hätten. Die Kosten dafür hätten viele Institute an ihre Kundinnen und Kunden weiter gereicht. Diese hätten daher ab bestimmten Summen auf dem Konto Zinsen zahlen müssen.Im Juli 2022 habe die EZB die Strafzinsen abgeschafft, in der Folge hätten auch Geschäftsbanken die Gebührenschraube wieder gelockert. Die Commerzbank zum Beispiel erhebe seit Juli 2022 keine Verwahrentgelte mehr.Die Commerzbank gehe strategisch den richtigen Weg, indem sie auch diese, für Kunden zumindest unerfreuliche, Variante der Negativzinsen auf Einlagen sozusagen im Sortiment behalte. Denn im Falle eines - wider Erwarten - stärkeren Konjunktureinbruchs könnte es durchaus mittelfristig wieder zu niedrigeren Zinsen kommen. DER AKTIONÄR sehe indes weiter steigende Zinsen und für dieses Basis-Szenario seien die zinssensiblen Frankfurter bestens aufgestellt.Kurzum: Die Commerzbank-Aktie habe weiteres Aufwärtspotenzial - dafür spreche neben der Bewertung und dem Chartbild auch die Dividenden-Fantasie. Investierte Anleger können nach der jüngsten Kursrally auch einmal erste Teilgewinne realisieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.12.2022)(Mit Material von dpa-AfX)