Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (09.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank werde am kommenden Donnerstag ihre Zahlen für 2023 vorlegen. Im Vorfeld würden die Anleger eher ängstlich agieren und nähmen mehrheitlich Abstand von dem Papier. Das positive Chartbild sei dadurch endgültig Geschichte. Gelte das auch für die generellen Aussichten?Die Aktie der Commerzbank nehme sich derzeit eine Auszeit. Sei der Wochenstart noch gelungen, sei es nach einem Hoch am Dienstag bei über 11 Euro seither Richtung 10 Euro gegangen. Belastend hätten unter anderem Nachrichten aus den USA gewirkt. Dort seien die Aktien der Regionalbanken deutlich gefallen, obwohl die Bank of America (BofA) Entwarnung für den US-Sektor gegeben habe. Zahlreiche Anleger würden sich dennoch Sorgen machen, dass eine neue Bankenkrise vor der Tür stehen könnte. Das habe auch die Aktien der Banken in Deutschland und Europa belastet.Bei der Commerzbank dürfte noch hinzukommen, dass Anleger den kommenden Donnerstag abwarten möchten. Dann würden die Frankfurter als eine der letzten europäischen Banken ihre Zahlen für 2023 präsentieren. Viele Konkurrenten hätten mit ihren Zahlenwerken überzeugen können. Es habe aber auch Ausnahmen gegeben, wie zuletzt unter anderem Société Générale.Bei der Commerzbank dürfte sich der Blick stark auf die Ausschüttungen richten. Konkurrent Deutsche Bank habe im Rahmen seiner Zahlenbekanntgabe eine höhere Dividende für 2024 und 2025 sowie ein Aktienrückkauf-Programm angekündigt. Im Vergleich zur Konkurrenz würden die Dividenden der Commerzbank mit geplanten drei Milliarden Euro im Zeitraum 2021 bis 2024 eher bescheiden ausfallen. Umso mehr dürfte die Anleger neben Aussagen zu den Nettozinserträgen der weitere Ausblick zu den Ausschüttungen interessieren.Ein Neueinstieg vor den Zahlen am Donnerstag drängt sich nicht auf - zumal auch das Chartbild nach der jüngsten Kursschwäche zur Vorsicht mahnt, so Michael Herrmann von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. Der mehrmonatige Aufwärtstrend sei Geschichte. Nach dem GD 50 seien mittlerweile zudem der GD 100 und der GD 200 unterschritten worden. Umso wichtiger wäre, dass die Bank bei den anstehenden Zahlen liefere. Dann werde mehr Klarheit darüber herrschen, ob die aktuelle Angst der Anleger weiter umgehen oder bald wieder herum sein werde. (Analyse vom 09.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link