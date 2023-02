Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,91 EUR -2,59% (22.02.2023, 11:59)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,96 EUR -2,40% (22.02.2023, 11:44)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (22.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie habe ihren Kurs auf 2-Jahres-Sicht mehr als verdoppelt. Neben der erfolgreichen Restrukturierung habe der zweitgrößten deutschen Privatbank die Zinswende der Europäischen Zentralbank hervorragend in die Karten gespielt. Genauso profitiere das Finanzinstitut von der nachlassenden Rezessionsgefahr.Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft habe sich im Februar nämlich weiter verbessert. Das ifo-Geschäftsklima sei zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 91,1 Zähler gestiegen, wie das ifo-Institut am Mittwoch in München mitgeteilt habe. Es sei der vierte Anstieg des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers in Folge. Bankvolkswirte hätten mit einer etwas stärkeren Verbesserung gerechnet und seien von einem Indexwert von 91,2 Punkten ausgegangen.In der Befragung von etwa 9.000 Unternehmen hätten die Firmen ihre Zukunftsperspektiven besser eingeschätzt und ihre aktuelle wirtschaftliche Lage schlechter bewertet als zu Beginn des Jahres. Der Indexwert für die Erwartungen liege aber nach wie vor deutlich unter dem Wert zur Einschätzung der aktuellen Lage. "Die deutsche Wirtschaft arbeitet sich allmählich aus ihrer Schwächephase heraus", habe ifo-Präsident Clemens Fuest kommentiert.Hintergrund: Die Commerzbank sei gerade im Mittelstand besonders stark aktiv, sie gelte gerade für kleinere und mittlere Unternehmen einer der größten Finanzierer in Deutschland. Und insbesondere das Geschäft mit Firmenkunden in Verbindung mit der Zinswende habe zu diesen herausragenden 2022er Zahlen geführt. Im Umkehrschluss bedeute das, dass schlechte Stimmung in der deutschen Wirtschaft, also ein negativer ifo-Geschäftsklima-Index, auch negative Auswirkungen auf die Commerzbank hätte.Die Commerzbank-Aktie verliere am Mittwoch rund zwei Prozent und notiere bei 11,03 Euro. Damit verteidige sie weiterhin die psychologisch wichtige 11-Euro-Marke. Sollte weitere Verkäufer den Plan treten und dieser Support nicht halten, stünde der GD21 bei aktuell 10,42 Euro als nächste Auffangmarke parat. Mit Blick gen Norden habe der Finanz-Titel das Verlaufshoch vom 2. Februar bei 11,56 Euro als Hindernis vor der Brust.Kurzum: Anleger mit Risikobewusstsein können noch aufspringen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 22.02.2023)(Mit Material von dpa-AfX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank