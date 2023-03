Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (10.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die radikale Zinswende habe auch unter den Banken nicht nur Gewinner. Die negativen Nachrichten zur amerikanischen Silicon Valley Bank (SVB FInancial) würden sich heute schockartig an den globalen Aktienmärkten verbreiten. Auch europäische Finanztitel würden brutal abverkauft.Die auf die Finanzierung von Start-ups spezialisierte Silicon Valley Bank habe gestern Abend die Märkte geschockt. Da die Einlagen des Geldhauses zuletzt stark zurückgegangen seien, habe man Anleihen i.H.v. 21 Mrd. USD verkauft, um Liquidität zu generieren. Dabei sei ein Verlust von 1,8 Mrd. USD entstanden, da die Schuldpapiere aus der Niedrigzins-Ära stammen würden und durch die Zinswende zuletzt an Wert verloren hätten. Eine Kapitalerhöhung im Umfang von 1,25 Mrd. USD solle durchgeführt werden.Am Markt bestehe eine hohe Angst vor einer Ansteckung innerhalb der Finanzbranche. Das würden nicht nur die herben Verluste zeigen, die Branchengrößen wie die Wall-Street-Banken bereits gestern hätten hinnehmen müssen. Der EURO STOXX Banks verliere heute Vormittag fast 4%.Der Markt differenziere heute wenig, denn gerade die Großbanken hätten eine viel breitere Diversifizierung bei den vergebenen Krediten und auch der Finanzierung als die SVB. Diese sei sehr stark auf die Finanzierung von amerikanischen Start-ups fokussiert und profitiere daher erheblich weniger von der Zinswende als Branchengrößen wie JPMorgan.Es sei noch zu früh, um abschätzen zu können, welche Finanzinstitute engere Beziehungen zur SVB unterhalten würden, oder ebenfalls durch einen Einlagenabzug in Bedrängnis geraten seien. Daher werde es die kommenden Tage - gerade für die Entwicklung der Einzeltitel - auf Aussagen der jeweiligen Banken ankommen, inwiefern sie gegenüber denselben Risiken exponiert seien.Die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank stünden heute stark unter Druck. Während der aktuelle Kursrutsch bei der Commerzbank mit ca. 3,5% noch im Rahmen bleibt, verliere die Deutsche-Bank-Aktie mehr als 7%. Investierte Anleger sollten aber nicht in Panik verfallen. Sie sollten dabeibleiben und die Stopps bei 9 Euro (Commerzbank) und 9,50 Euro (Deutsche Bank) beachten. Interessierte Neueinsteiger sollten abwarten, bis sich die Situation kläre, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2023)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank