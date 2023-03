Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS ( ISIN CH0244767585 WKN A12DFH ) gehe mit einer Entwertung der nachrangigen AT1-Anleihen der übernommenen Bank einher. Bereits an den asiatischen Börsen sei es daher zu einem regelrechten Ausverkauf der Branche gekommen. Besonders eingebüßt hätten die Aktien der HSBC ( ISIN GB0005405286 WKN 923893 ), AT1-Anleihen des Geldhauses hätten mehr als fünf Cent verloren.Nach der Übernahme von Credit Suisse durch die UBS am Sonntagabend sei bekannt geworden, dass Investoren in bestimmte eigenkapitalähnliche Anleihen (AT-1) ihren Einsatz verlieren würden. Die Papiere im Nominalwert von 16 Milliarden Franken würden auf Null abgeschrieben. Die AT-1-Anleihen seien nach der Finanzkrise 2007/08 erfunden worden, um in einer Krise als Puffer zu dienen und zu verhindern, dass Banken schnell in die Knie gehen würden.Nun habe die erstmals in großem Umfang erfolgte Abschreibung dieser speziellen Anleihen aber möglicherweise zu noch mehr Nervosität geführt. Denn auch Konkurrenten der Credit Suisse hätten diese Papiere wohl in ihren Büchern und könnten damit indirekt von der Übernahem durch die UBS betroffen sein.Helfen können habe auch nicht die Ankündigung von sechs großen Notenbanken - unter anderem der EZB und der FED - die Versorgung des Finanzsystems mit Dollar-Liquidität zu erhöhen. Bestehende Dollar-Geschäfte sollten schon ab Montag nicht mehr nur wöchentlich, sondern täglich durchgeführt werden, wie die Europäische Zentralbank am späten Sonntagabend als eine der beteiligten Notenbank in Frankfurt mitgeteilt habe. Die Transaktionen hätten eine Laufzeit von jeweils sieben Tagen und sollten bis mindestens Ende April stattfinden.Die Aktie der Commerzbank sei durch die Turbulenzen seit zehn Tagen hart getroffen worden. Denn die Aussichten auf mittelfristig weiter steigende Zinsen seien dahin. Zudem gehe in der Branche die Angst vor einer neuen Krise um. Ein Ansteckungsrisiko sei mittlerweile für alle Institute im Markt nicht auszuschließen, die Aktie sei nun ausgestoppt worden bei 9,00 Euro.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.