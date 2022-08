Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Aktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,078 EUR -2,77% (08.08.2022, 12:52)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,064 EUR -2,43% (08.08.2022, 12:37)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (08.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie habe in der vergangenen Handelswoche mehr als acht Prozent an Wert gewonnen. Vor allem die überragenden Zahlen zum zweiten Quartal hätten für neuen Schwung gesorgt. Heute stehe der Banken-Titel allerdings auf der Verliererliste. Uneinheitliche Analysten-Einschätzungen dürften dafür der Grund sein.Auf der einen Seite habe die kanadische RBC Bank die Einstufung für die Commerzbank auf "sector perform" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. RBC-Analystin Anke Reingen sehe zwei gegenläufige Effekte: Steigende Zinsen dürften ergebnisseitig zu höheren Konsensschätzungen führen. Eine weitere Verringerung des Gasangebots werde allerdings wohl belastend wirken.Auf der anderen Seite sei der deutsche Branchenprimus überaus optimistisch für den Konkurrenten gestimmt. Die Deutsche Bank habe ihre Kaufempfehlung bestätigt. Das Kursziel laute weiterhin elf Euro. Nach dieser Vorgabe hätte der MDAX-Wert mehr als 57 Prozent Luft nach oben. Das Geldhaus setze seinen starken Lauf fort, so Analyst Benjamin Goy in einer aktuellen Reaktion auf den Quartalsbericht.Die Commerzbank-Aktie verliere zum Wochenauftakt mehr als drei Prozent und notiere zur Mittagszeit bei 6,99 Euro."Der Aktionär" sei ebenfalls positiv für die Commerzbank gestimmt. Der MDAX-Konzern habe ein starkes Quartal hinter sich. Zwar seien die Risiken wie etwa eine Rezession nicht weniger geworden, dennoch dürften steigende Zinsen die negativen Effekte ausgleichen können.Mit Material von dpa-AfXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: