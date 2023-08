Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,635 EUR -0,23% (07.08.2023, 09:39)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,55 EUR -1,22% (07.08.2023, 09:25)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (07.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) eine Kaufempfehlung.Die Verarbeitung der Q2-Ergebnisse der Commerzbank vom vergangenen Freitag dürfte bei der Aktie heute weiter im Mittelpunkt stehen. Das Papier habe 2,6 Prozent tiefer geschlossen, da sich der Markt mehr Klarheit bei dem geplanten Aktienrückkauf erwartet habe. Unterdessen hätten mehrere Analysten ihre Einschätzungen angepasst.Die Experten der Citigroup würden unverändert zum Kauf mit einem Kursziel von 13,50 Euro raten. Die Telefonkonferenz der Commerzbank habe sich laut der Citigroup auf den potenziellen Aktienrückkauf sowie den Ausblick auf das Nettozinsergebnis konzentriert. Das Ziel einer Gesamtausschüttung von 50 Prozent sei für 2023 bekräftigt worden, wobei keine Einzelheiten zum potenziellen Rückkauf genannt worden seien - die Genehmigung der Aufsichtsbehörden stehe noch aus. Der Markt werde sich nun auf das bevorstehende Strategie-Update am 8. November konzentrieren, bei dem die Commerzbank Presseberichten zufolge das Ziel für die materielle Eigenkapitalrendite auf mehr als 10 Prozent erhöhen könnte.Auf den im Jahresvergleich im zweiten Quartal um 44 Prozent gesteigerten Nettozinsertrag der Commerzbank würden die Analysten von Metzler verweisen. Damit sei das Betriebsergebnis trotz einer bereits vorher angekündigten Belastung von mehr als 300 Millionen Euro auf in Schweizer Franken ausgegebene Kredite in Polen um 19 Prozent zum Vorjahr auf 888 Millionen Euro gesteigert worden.Die Prognose für den Zinsertrag habe das Management von bislang 7,0 auf mindestens 7,8 Milliarden Euro im Jahr 2023 angehoben und dies mit einem Wettbewerb um Einlagen begründet, der immer noch geringer sei als erwartet. Während der Nettozinsertrag im zweiten Quartal wahrscheinlich den vorläufigen vierteljährlichen Höchststand erreicht habe, billige Metzler der Commerzbank eine recht hohe Chance zu, das operative Konzernergebnis 2024 zur erhöhten Basis 2023 leicht zu verbessern. Metzler halte weiterhin an seiner Kaufempfehlung fest. Das Kursziel sei von 13,30 Euro auf 14,00 Euro erhöht worden.Aktuell würden von 26 Analysten, die die Aktie covern würden, nur zwei verkaufen. Mit 15 rate der Großteil zum Kauf, die restlichen neun Experten würden für Halten plädieren. Das durchschnittliche Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten liege bei 13,74 Euro."Der Aktionär" glaubt aber unverändert an das Potenzial der Aktie. Das Papier bleibt eine Kaufempfehlung, so Fabian Strebin. (Analyse vom 07.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: