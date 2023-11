Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (06.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank lege an diesem Mittwoch die Ergebnisse zum dritten Quartal vor. Außerdem wolle sie detailliert über ihre Strategie für die kommenden Jahre informieren. Die Kursentwicklung der letzten Wochen spreche dafür, dass das Kreditinstitut die Erwartungen des Marktes übertreffen und die Aktie endlich aus ihrer Seitwärtsrange ausbrechen könnte.Für das abgelaufene Geschäftsquartal würden die Analysten im Schnitt einen Zinsüberschuss von knapp 2,1 Milliarden Euro erwarten, was einer Verbesserung um 28 Prozent entspräche. Die Rückstellungen für gefährdete Kredite dürften zwar bei 171 Millionen Euro liegen, unter dem Strich sollte aber ein Plus von 611 Millionen Euro stehen. Im Vorjahr habe die Commerzbank ein Minus von 195 Millionen Euro erlitten.Des Weiteren würden die Analysten erwarten, dass die Commerzbank ihre Ziele für 2023 locker erreiche. Die Konsensprognose liege bei einem Zinsüberschuss von 8,1 Milliarden Euro und damit deutlich über dem vom Vorstand gesetzten Mindestziel von 7,8 Milliarden. Der Jahresüberschuss solle gut 2,2 Milliarden Euro betragen und damit mehr als anderthalbmal so viel wie im Jahr 2022.Commerzbank-Chef Manfred Knof selbst rechne in diesem Jahr mit einem deutlichen Gewinnsprung. Nachdem das Institut 2022 mit gut 1,4 Milliarden Euro so viel verdient habe wie seit 2007 nicht mehr, solle der Überschuss 2023 noch einmal deutlich wachsen. Auch mittelfristig habe sich der Vorstand Ziele gesetzt. So wolle das Management für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024 in Summe drei Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an ihre Aktionärinnen und Aktionäre ausschütten.In den folgenden Jahren sollten die Gewinne weiter steigen. So solle die Rendite auf das materielle Eigenkapital im Jahr 2027 mehr als elf Prozent erreichen. Zudem wolle das Institut für die Jahren 2025 bis 2027 grundsätzlich mehr als die Hälfte des Gewinns an die Anteilseigner auskehren - nach Abzug von Zinszahlungen für bestimmte Anleihen und Minderheitsanteilen. Weitere Details zur Mittelfriststrategie sollten mit den Quartalszahlen veröffentlicht werden.Investierte Anleger bleiben an Bord, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte