Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (01.09.2023/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Wenige Finanzinstitute hätten in den vergangenen Quartalen so stark von der Zinswende profitiert wie die Commerzbank. Mittlerweile sei aber der Kampf um die Sparer mit höheren Verzinsungen entbrannt. DER AKTIONÄR erkläre, was das für die Commerzbank-Aktie bedeute.Seit 2022 hätten die Nettozinserträge europäischer Banken um 75 Milliarden Euro - oder um ein knappes Drittel zugelegt. Die Profitabilität des Sektors sei in der Folge um mehr als ein Drittel angestiegen. Unter den einzelnen Geldhäusern habe es jedoch größere Unterschiede gegeben. Zu den größten Profiteuren dieser Entwicklung in Europa habe bisher neben der Intesa Sanpaolo aus Italien auch die Commerzbank gezählt.Nun sei, was sich an verschiedenen Angeboten auch von Neoborkern ablesen lasse, ein Kampf um Sparer durch höhere Zinsen auf den Konten entbrannt. Dadurch steige das Deposit Beta, also der Anteil der Leitzinserhöhungen, die Banken an ihre Kunden weitergeben würden. Die Commerzbank habe mit den zuletzt veröffentlichten Zahlen auch konkrete Werte für das Deposit Beta bekannt gegeben.Die Nettozinserträgen könnten am Ende aber nicht nur durch höhere Zinsen sinken, die man Sparern bieten müsse. Auch an sich sei es möglich, dass einfach weniger Kreditgeschäft gemacht werde. Aktuell stünden hier sowohl Wohnungsbaudarlehen als auch Kredite an Firmen im Fokus des Interesses. Die kommenden Quartalszahlen im November dürften Anlegern auch in diesen Punkten ein klareres Bild zeigen.Es werde damit gerechnet, dass das Management nach abgeschlossener Sanierung 2024 höhere Ziele anpeile. Somit sei aktuell wohl noch alles im Lot. Für die Commerzbank-Aktie wäre die nächste Hürde der bei 10,30 Euro verlaufende Abwärtstrend vom 21 Juli. Gelingt hier der Ausbruch, dann können Neueinsteiger zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Danach lauere bald bei 10,45 Euro auch die 50-Tage-Linie. Der Stopp sei auf 7,50 Euro nachgezogen worden. (Analyse vom 01.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link