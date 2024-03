Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 25.500 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in mehr als 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,8 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (19.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einem leicht freundlichen Marktumfeld stehe die Aktie des Frankfurter Geldhauses unter den Top-Gewinnern im DAX. In der Spitze habe die Commerzbank schon bei 12,40 Euro und damit auf dem höchsten Stand seit 2018 notiert. Der Grund sei in den Tiefen des Geschäftsberichts zu finden, den die Bank am Morgen veröffentlicht habe.Auf Seite 214 des 428 Seiten starken Wälzers heiße es: "Für das Geschäftsjahr 2024 geht die Commerzbank davon aus, sowohl das Operative Ergebnis des Vorjahres als auch das den Commerzbank-Aktionären und den Investoren in zusätzliche Eigenkapitalbestandteile zurechenbare Konzernergebnis deutlich zu übertreffen." Hauptverantwortlich für den erwarteten Anstieg seien ein steigender Provisionsüberschuss um geplante vier Prozent sowie geringere Belastungen bei der polnischen Tochter mBank. Allerdings sei Letzteres mit hoher Prognoseunsicherheit versehen.Bei der Bilanzvorlage Mitte Februar habe Konzernchef Manfred Knof noch etwas vorsichtiger formuliert, dass das Konzernergebnis 2024 über dem des Vorjahres liegen solle. Die Commerzbank werde "das Konzernergebnis im laufenden Jahr erneut steigern" und beweisen, dass es "auch in einem weniger günstigen Zinsumfeld profitabel wachsen" könne, habe Knof seinerzeit gesagt. "Das wird allerdings kein Selbstläufer werden."Im vergangenen Jahr habe die Commerzbank ihr operatives Ergebnis gegenüber 2022 um mehr als 60 Prozent auf gut 3,4 Milliarden Euro gesteigert. Der Überschuss sei im gleichen Zeitraum von gut 1,4 Milliarden Euro auf den Rekordwert von etwas mehr als 2,2 Milliarden Euro geklettert. Die Bank habe insbesondere von den stark gestiegenen Zinsen profitiert.Alle Ampeln stünden bei der Commerzbank auf Grün. Wird der Ausbruch bestätigt, winken weitere Kursgewinne, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 19.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link