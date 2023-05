Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort.



Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (30.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein endgültiger Deal über die Anhebung der Schuldengrenze in den USA stehe zwar noch aus. Aber eine positive Abstimmung morgen im Kongress gelte als sicher. Bei moderaten Gewinnen des DAX würden Banktitel damit heute zu den Outperformern gehören. Bei der Commerzbank gehe es jetzt auch noch um etwas anderes.Vor dem Hintergrund der jüngsten Quartalszahlen und der morgen stattfindenden Hauptversammlung der Commerzbank steige bei den Aktionären die Laune. Denn sie bekämen erstmals seit 2018 eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie. Aktuell ergebe das eine Rendite von 2,1 Prozent. Wer sich diese sichern wolle, müsse die Aktie heute vor der Hauptversammlung noch in sein Depot kaufen.Die Schweizer Großbank UBS habe unterdessen das Kursziel für die Papiere der Commerzbank von 15,60 Euro auf 16,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Jahresstart sei dank unerwartet hoher Zinseinnahmen stark ausgefallen, so Analyst Daniele Brupbacher in einer aktuellen Studie. Dabei berge das Szenario der Bank noch positives Überraschungspotenzial für die weitere Entwicklung der Nettozinserträge in den Restquartalen. Positiv habe er auch den genehmigten Aktienrückkauf gewertet.Die Notierung habe sich in den vergangenen Wochen nicht entscheiden können, in welche Richtung es gehen solle. Aktuell sei die 50-Tage-Linie bei 9,85 Euro als nächste Hürde im Fokus. Mit der Dividende von 0,20 Euro je Aktie werde es allerdings am ex-Tag einen Abschlag des Aktienkurses in genau dieser Höhe geben. Diesen gelte es zuerst wieder aufzuholen.Wer sich die erste Dividende seit 2018 sichern will und das Potenzial, das die Zinswende noch immer bietet, der greift nun bei der Aktie der Commerzbank zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stopp werde auf 7,20 Euro nachgezogen. (Analyse vom 30.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.